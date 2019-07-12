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Ежегодные потери от рака в России составляют 9,5 млн лет трудоспособной жизни
Во Владивостоке 12 июля в Тихоокеанском государственном медицинском университете состоялось заседание рабочей группы по теме «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкогематологическими заболеваниями в Приморском крае».
Ежегодные потери от злокачественных новообразований на всей территории России составляют девять с половиной миллионов лет трудоспособной жизни. Они возникают из-за ранней смертности молодого и трудоспособного населения. Онкогематологические заболевания имеют значительное влияние на потери среди этой части граждан.
Онкогематологические заболевания – это злокачественные новообразования кроветворной и лимфоидной ткани. Они значительно влияют на показатели заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований среди молодого и трудоспособного населения. Среди всех заболевших в молодом возрасте от рождения до 29 лет, 31,7% случаев являются онкогематологическими заболеваниями.
Основными мерами, обеспечивающими доступность к терапии онкогематологических заболеваний, являются доступность современной лекарственной терапии своевременность оказания медицинской помощи и планирования объемов помощи.
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» не учитывает специфичных мероприятий, направленных на борьбу с онкогематологическими заболеваниями. При формировании регионального проекта необходимо учесть специфику маршрутизации онкогематологических больных в Приморском крае и возможность оказания им помощи по профилям «онкология» и «гематология». Поэтому необходимо сформировать региональный сегмент проекта, который включает план мероприятий, направленных на достижение показателей и в онкогематологическом секторе.
Главный внештатный специалист по клинической фармакологии Дальневосточного федерального округа Екатерина ЕЛИСЕЕВА выступила с докладом «Клинико-экономическое обоснование повышения доступности лекарственной помощи для онкогематологических пациентов». Главный внештатный гематолог Департамента здравоохранения Приморского края Сергей ДУБКОВ подробно рассказал о проблемах и решениях оказания медицинской помощи гематологического профиля в Приморском крае. Он подчеркнул, что существующих тарифов ОМС не хватает для обеспечения отдельных групп пациентов инновационными препаратами, а это позволило бы существенно снизить смертность и увеличить продолжительность жизни. Также, эксперт считает необходимым развитие лаборатории молекулярно-генетических исследований на базе Центра специализированных видов медицинской помощи. Заведующая отделением Краевой детской клинической больницы № 1 Людмила МИНКИНА сообщила о задачах детской гематологической службы, в числе которых были создание единого регистра онкогематологических больных и раннее выявление онкогематологических заболеваний. Она подчеркнула, что необходимо использовать современные методы лечения.
«Возможность обсуждения онкогематологии важна не только для нашего края, но и для всей страны, - объяснил Директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - На данной площадке мы услышали специалистов из Приморского края, из других регионов ДФО. Были высказаны различные точки зрения: специалистов-организаторов здравоохранения, специалистов, работающих в законодательной ветви власти, пациентского сообщества, профильных внештатных специалистов ДФО. Такой спектр мнений позволит понять, в какой точке мы находимся сейчас. Имея четкую проблематику, мы составляем дорожную карту по решению этих вопросов и предпринимаем конкретные шаги.
По итогам совещания мы сформируем общее видение шагов, которые необходимо предпринимать. Может быть, мы инициируем определенные изменения и направим предложение в Министерство здравоохранения Российской Федерации для внесения изменений в федеральные нормативно-правовые акты для системного решения существующих проблем».
Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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