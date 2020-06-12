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Помощь, которая спасает жизни

12 Июня 2020, 11:05 | Приморье

Во время пандемии, когда врачи работают на передовой, спасая жизни, выхаживая больных, клиникам постоянно требуется поддержка

В это непростое время откликнулись предприниматели и простые жители регионов, которые жертвуют деньги на покупку необходимых лекарств, средств защиты, аппаратов и расходных материалов больницам. В благотворительный фонд обратились медики из разных городов России. Приморье стало одним из первых регионов, подключившихся к всероссийской акции «Защитим врачей», которую проводит Русфонд.

На передовой спасения

Каждый день в краевую детскую клиническую больницу № 2» Владивостока привозят детей из разных уголков Приморского края, есть очень тяжелые случаи, когда малышей приходится спасать. Стационар перепрофилировали под госпиталь для лечения острой внебольничной пневмонии.

- Количество детей, заболевших коронавирусом, не так велико, в очагах, где болеют взрослые, дети переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме. Врачи детской  краевой больницы борются с тяжелыми пневмониями. К нам привозят детей из Владивостока, Артемовского городского округа, Надеждинского, Хасанского, Шкотовского, Хорольского, Партизанского, Октябрьского районов, Уссурийска и даже из Находки,  - рассказывает Инна Зеленкова, главврач  больницы (на фото). – Кроме того, в больнице работает паллиативное отделение, оборудованное по госпрограмме аппаратами искусственной вентиляции легких, где лежат дети в возрасте от месяца до 18 лет. Есть медико-социальное отделение для отказников.


 

Во время карантина, когда все силы были брошены на борьбу с COVID - 19, больница нуждалась в расходных материалах для ИВЛ (дыхательных контурах и воздушных фильтрах), а также в дезинфицирующих средствах и дезинфицирующих ковриков. Кроме того, были тяжелые детки, которым срочно требовались лекарства. На помощь пришли благотворители из Русфонда, с которым краевая больница давно сотрудничает.

- Когда стартовала всероссийская акция «Защитим врачей» Русфонда, Приморье одним из первых к ней присоединилось. Мы помогали адресно - сконцентрировали усилия на одной детской больнице. Государство оказывает серьезную помощь больницам, но бывают случаи, когда действовать нужно срочно, счет идет на дни, а у больницы не хватает возможностей, - рассказывает Наталья Носырева, представитель Русфонда в Приморье. - Сразу откликнулось Дальневосточное морское пароходство, которое помогло закупить расходные материалы для ИВЛ и дезинфицирующие средства. Это наши постоянные партнеры. Кроме того, нас поддержала «Русская Рыбопромышленная Компания» в покупке необходимых медикаментов.

Истории со счастливым концом

При сложных формах пневмоний нужны определенные лекарства, которых в больницах подчас нет или которые нужно срочно закупить, а возможности нет. Так получилось с оригинальными препаратами такими как «Меронем» и «Сульцеф», которые незаменимы в лечении тяжелых пневмоний. Это лекарства, которые спасают жизни.

- В разгар пандемии из далекого села Анучинского района к нам доставили 8-месячного ребенка с тяжелой формой пневмонии и сепсисом. Срочно требовались антибиотики широкого спектра. Русфонд нам с этим очень помог. Девочка провела у нас 21 день, была подключена к ИВЛ. Мы вылечили пневмонию и перевели малышку на реабилитацию. Вот такая история с хорошим концом, - поделилась Инна Сергеевна. 

Приморский край вошел в список регионов, которые получили помощь от компании PepsiCo и одноименного глобального фонда. Компания откликнулась на призыв Русфонда. Так, детской краевой больнице заказали современный кардиомонитор из Японии. Этот аппарат необходим в отделении реанимации и интенсивной терапии, где после реконструкции открыли дополнительные койки для новорожденных. Кардиомонитор необходим для диагностики и лечения больных детей с острыми внебольничными пневмониями – аппарат позволяет отслеживать все жизненные показатели маленьких пациентов. Эта техника крайне востребована в педиатрических больницах во всем мире, подчеркнула Наталья Носырева.

- Наша дружба с Русфондом началась давно. Первый ребенок, которому помогли, - отказничок с тяжелой формой хондропатии. Несколько лет назад с помощью благотворительного фонда его отправили на лечение. Сейчас малыш обрел приемную семью, и мама занимается его здоровьем, - рассказывает главврач детской краевой больницы. - В этом году помощь была особенно ощутима. Буквально накануне пандемии, в начале марта, из района поступила девочка с тяжелой формой печеночной недостаточности, которой требовалась экстренная пересадка печени. Нужны были лекарства, которые не входили в стандарт лечения. Русфонд помог нам закупить эти препараты. Мы успели доставить маленькую пациентку в Новосибирск, ей пересадили печень, сейчас она идет на поправку, девочку даже выписали домой.  Когда срочно нужна помощь, первым, кому мы звоним, - это наше приморское отделение Русфонда.  

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Во время пандемии в региональных клиниках, с которыми Русфонд работает уже много лет и где подопечные фонда получают высокотехнологичную медпомощь, возникла потребность в средствах защиты для врачей, антисептиках, дополнительном оборудовании, расходных материалах для лечения пациентов. В Русфонд обратились врачи из Приморского края, Башкортостана, Татарстана, Крыма, Иркутской, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской областей и Санкт-Петербурга. Так и появилась всероссийская акция «Защитим врачей». Сделать это можно на сайте Русфонда.

Наталья ХАЛЕЗОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: covid-19  медицина  русфонд  врач  коронавирус  здоровье  поддержка 



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