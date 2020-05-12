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Олег Кожемяко: О послаблении ограничений в Приморье говорить рано

12 Мая 2020, 11:38 | Приморье

Число приморцев с диагнозом «коронавирусная инфекция» растет. По состоянию на 12 мая в крае зарегистрировано еще 48 лабораторно подтвержденных случаев COVID+. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 955 человек. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба под руководством Губернатора Олега Кожемяко во вторник, 12 мая.

Глава Приморья отметил, что в своем выступлении 11 мая Президент России Владимир Путин назвал приоритетами в текущей эпидситуации жизнь, здоровье и безопасность людей. Олег Кожемяко подчеркнул, что в Приморье пока рано говорить об отмене или послаблении ограничительных мероприятий.

«Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходит, но сейчас наша задача – сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат. Необходимо также продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований», – подчеркнул Губернатор.

Как доложила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, по состоянию на 12 мая всего заболевших в крае 955 человек, за минувшие сутки – плюсом 48 человек.

«Недельный темп прироста составляет 56%, среднесуточный – 8%. Темпы прироста говорят о том, что заболеваемость прогрессирует. В связи с этим считаю, что продление ограничительных мероприятий – это целенаправленная мера и ее необходимо продолжить», – обозначила она.

По информации зампреда Правительства – министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, на сегодняшний день в медицинских учреждениях развернуто 1168 коек для лечения больных COVID-19.

«Увеличилось число тяжелых пациентов – сегодня это 66 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ», – добавила она.

Напомним, в связи со сложившейся в Приморье эпидемиологической обстановкой и ежедневным приростом заболевших ограничительные меры продлены до 1 июня.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: пандемия  самоизоляция  кожемяко  карантин  коронавирус 



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