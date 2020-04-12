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Еще один случай каронавируса привезли в Приморье из Москвы

12 Апреля 2020, 21:23 | Приморье

Новый случай заражения COVID-19 официально подтвержден еще у одного жителя Приморья. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, 24-ым по счету заболевшим стал мужчина, который недавно вернулся из Москвы. Тесты еще трех человек, находящихся на госпитальном карантине, – в статусе «подозрительных».

Таким образом, по состоянию на 12 апреля на территории Приморья официально зарегистрированы 24 случая коронавирусной инфекции.

«20 человек, из которых двое детей, находятся на медикаментозном лечении. Два человека выздоровели, двое с болезнью не справились», – обозначили в минздраве края.

Медицинское наблюдение продолжают более 10 тысяч жителей региона, находящихся на режиме самоизоляции. Всего на коронавирусную инфекцию было обследовано почти 12 тысяч человек.

«Ситуация, к сожалению, не спадает. Поэтому те меры, которые были приняты по введению карантинных режимов, вполне оправданы. Они должны быть продолжены на всей территории Приморского края», – ранее заявил Губернатор Олег Кожемяко.

Власти и здравоохранение Приморского края активно готовятся к массовому оказанию помощи населению по коронавирусу на случай ухудшений эпидобстановки. В ближайшее время госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также для тех, кто находился с ними в контакте или имеет схожую симптоматику, появятся сразу в трех городах края – Владивостоке, Находке и Уссурийске.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: коронавирус  приморье  covid-19 



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