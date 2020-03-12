105 паллиативных коек появится в Приморье

Ежегодно в Приморье выявляется более 7 тысяч человек, страдающих онкологическими заболеваниями. Из них половина пациентов – с раком в запущенных стадиях, нуждающихся в паллиативной помощи

Развитие паллиативной помощи и вопросы реабилитации тяжелобольных пациентов обсудили в Приморье в рамках работы Школы по паллиативной помощи, которая открылась в среду, 11 марта, в краевом онкологическом диспансере.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в этом году школа по паллиативной помощи состоялась в формате конференции с прямым включением. Помимо специалистов онкоклиники выступили приглашенные лекторы из Иркутска и Архангельска, онлайн-участие смогли принять представители сельского здравоохранения – из медицинских учреждений Приморья – Михайловской ЦРБ, Уссурийской ЦГБ, Спасской центральной районной поликлиники и других.

Как отметил в своем вступительном слове главный врач онкодиспансера Михаил Волков, начиная с прошлого года, в России реализуется национальный проект «Здравоохранение», направленный на качественное оказание медицинской помощи и безопасную медицинскую деятельность, лекарственное обеспечение пациентов, в том числе страдающих онкологическими заболеваниями.

«Ежегодно в Приморье выявляется более 7 тысяч человек, страдающих онкологическими заболеваниями. Из них половина пациентов – с раком в запущенных стадиях, нуждающихся в паллиативной помощи», – обозначил Михаил Волков.

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи министерства здравоохранения Приморского края Андрей Денеж отметил, что помощь тяжелым больным в Приморье, как и во всей стране, развивается.

«Об этом важно говорить, доносить последнюю – свежую информацию и до врачей, и до населения – тем, кому она необходима. Важно не только информировать, но и учить, как обезболивать, кормить таких пациентов», – подчеркнул Андрей Денеж.

Он подчеркнул, что за развитием паллиативной помощи сегодня внимательно следит и Президент России Владимир Путин.

«Вопросы развития и оказания паллиативной помощи находятся на личном контроле главы государства. Есть программы и задачи, которые имеют цифровые и целевые показатели. Мы должны прийти к увеличению числа отделений, коек паллиативной помощи, уменьшению нахождения на них больных социального профиля», – сказал Андрей Денеж.

Главный по паллиативной помощи в Приморье подчеркнул, что сейчас в крае 38 паллиативных коек.

«В этом году добавилось еще 10 во второй детской краевой больнице, 15 – в дальзаводской больнице. К 2024 году таких коек должно быть 105», – добавил он.

Отметим, что в приморском онкодиспансере работает кабинет паллиативной помощи, а на лечении в клинике постоянно находится 10% больных, нуждающихся именно в этом виде медицинской помощи.

Осенью 2019 года Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал распоряжение о региональной программе «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» на ближайшие пять лет. Документ предполагает всесторонний мониторинг и оценку реальной доступности паллиативной помощи для нуждающихся в ней приморцев, решение проблемы дефицита кадров, расширение службы помощи на дому, а также упрощение обеспечения нуждающихся наркотическими обезболивающими препаратами.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)