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105 паллиативных коек появится в Приморье

12 Марта 2020, 18:20 | Приморье
Ежегодно в Приморье выявляется более 7 тысяч человек, страдающих онкологическими заболеваниями. Из них половина пациентов – с раком в запущенных стадиях, нуждающихся в паллиативной помощи
 
Развитие паллиативной помощи и вопросы реабилитации тяжелобольных пациентов обсудили в Приморье в рамках работы Школы по паллиативной помощи, которая открылась в среду, 11 марта, в краевом онкологическом диспансере.
 
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в этом году школа по паллиативной помощи состоялась в формате конференции с прямым включением. Помимо специалистов онкоклиники выступили приглашенные лекторы из Иркутска и Архангельска, онлайн-участие смогли принять представители сельского здравоохранения – из медицинских учреждений Приморья – Михайловской ЦРБ, Уссурийской ЦГБ, Спасской центральной районной поликлиники и других.
 
Как отметил в своем вступительном слове главный врач онкодиспансера Михаил Волков, начиная с прошлого года, в России реализуется национальный проект «Здравоохранение», направленный на качественное оказание медицинской помощи и безопасную медицинскую деятельность, лекарственное обеспечение пациентов, в том числе страдающих онкологическими заболеваниями.
 
«Ежегодно в Приморье выявляется более 7 тысяч человек, страдающих онкологическими заболеваниями. Из них половина пациентов – с раком в запущенных стадиях, нуждающихся в паллиативной помощи», – обозначил Михаил Волков.
 
Главный внештатный специалист по паллиативной помощи министерства здравоохранения Приморского края Андрей Денеж отметил, что помощь тяжелым больным в Приморье, как и во всей стране, развивается.
 
«Об этом важно говорить, доносить последнюю – свежую информацию и до врачей, и до населения – тем, кому она необходима. Важно не только информировать, но и учить, как обезболивать, кормить таких пациентов», – подчеркнул Андрей Денеж.
 
Он подчеркнул, что за развитием паллиативной помощи сегодня внимательно следит и Президент России Владимир Путин.
 
«Вопросы развития и оказания паллиативной помощи находятся на личном контроле главы государства. Есть программы и задачи, которые имеют цифровые и целевые показатели. Мы должны прийти к увеличению числа отделений, коек паллиативной помощи, уменьшению нахождения на них больных социального профиля», – сказал Андрей Денеж.
 
Главный по паллиативной помощи в Приморье подчеркнул, что сейчас в крае 38 паллиативных коек.
 
«В этом году добавилось еще 10 во второй детской краевой больнице, 15 – в дальзаводской больнице. К 2024 году таких коек должно быть 105», – добавил он.
 
Отметим, что в приморском онкодиспансере работает кабинет паллиативной помощи, а на лечении в клинике постоянно находится 10% больных, нуждающихся именно в этом виде медицинской помощи.
 
Осенью 2019 года Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал распоряжение о региональной программе «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» на ближайшие пять лет. Документ предполагает всесторонний мониторинг и оценку реальной доступности паллиативной помощи для нуждающихся в ней приморцев, решение проблемы дефицита кадров, расширение службы помощи на дому, а также упрощение обеспечения нуждающихся наркотическими обезболивающими препаратами.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: рак  диагностика  паллиативная помощь 



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