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Главный тренд этого лета - безопасность

11 Августа 2020, 17:22 | Приморье

В последних числах июля в Приморье в Находкинском ГО провели мониторинг средств коллективного размещения, в том числе мест общественного питания и торговли. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, организованы по решению регионального оперативного штаба.

В проведении мониторингов приняли участие представители органов исполнительной власти края, местного самоуправления, территориального управления Роспотребнадзора, сотрудники полиции и МЧС. Основная задача межведомственных групп по мониторингу – проверить, как соблюдаются на местах санитарные требования, необходимые для безопасного отдыха туристов в период эпидемии COVID-19.

Как сообщила и.о. руководителя агентства по туризму Приморского края Надежда УДОВЕНКО, всего в реестре по Находкинскому городскому округу значатся 169 средств размещения, к проверке запланировано 83 объекта, которые не подавали уведомление о возобновлении деятельности и не были ранее проверены муниципальными административными комиссиями.

«В ходе мониторинга осмотрено 34 объекта на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, готовности к возобновлению гостиничной деятельности и соблюдения правил предоставления гостиничных услуг.  По итогу к работе могут быть допущены шесть объектов, из них три – при условии получения сотрудниками отрицательных анализов на COVID-19», – уточнила она.

Всего составлено 12 административных протоколов, в том числе 11 протоколов по нарушению масочного режима и один по факту незаконной предпринимательской деятельности.

«В числе злостных нарушителей можно отметить базу отдыха “Рандеву”, расположенную в Ливадии. Нет документов, подтверждающих, что база может работать, нет разрешения на открытый сейчас ресторан. Руководство базы не подавало никаких уведомлений о возобновлении деятельности. Из противоэпидемических мероприятий обеспечены только санитайзеры. Еще худшая ситуация с базой без названия, состоящей из 18 номеров – нет ни документов, ничего. Сотрудники полиции составили протоколы, мы – соответствующие акты. Это отдельный вопиющий факт», – сообщил представитель агентства по туризму Виталий СТАНИСЛАВЧУК.

«Мы понимаем, что есть категория нарушений, которые трудно устранить быстро, например, это касается наличия справок на отсутствие COVID-19 у персонала. Но соблюдение масочного режима у персонала, “социальной дистанции”, регулярную дезинфекцию помещений и термометрию персонала и гостей с ведением журналов можно обеспечить в кратчайшие сроки», – акцентировал представитель межведомственной группы от агентства по туризму Приморского края.

В качестве положительного примера взаимодействия руководства баз отдыха с органами власти можно привести проведенный мониторинг баз отдыха «Манила» и «Юкатан». Замечания, полученные 30 июля, они устранили уже на следующий день.

Напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко дал поручение провести мониторинги баз отдыха и средств коллективного размещения людей в популярных местах летнего отдыха на территории края с целью недопущения вспышек инфекции. В конце минувшей неделе подобные мероприятия прошли в Хасанском районе.

Работа на объектах туристической инфраструктуры края продолжается. Гражданам напоминают о необходимости соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками, не собираться большими группами, соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5-2 м, по возможности оставаться дома, особенно людям старшего возраста и групп риска.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: маски  лекарства  лечение  профилактика  вирус  covid-19  Роспотребнадзор  оперативный штаб  туризм  проверка  здоровье  болезни  диагностика  коронавирус  заболевание  дезинфекция  инфекция  безопасность  приморье  гостиницы 



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