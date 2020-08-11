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Нарушителей режима зафиксирует видео

11 Августа 2020, 16:45 | Приморье

Поскольку началось массовое возобновление работы торговых точек, в Приморском крае усиливают контроль за соблюдением масочного режима и «социальной дистанции». Для этого по поручению губернатора ряд предприятий, получивших разрешение оказывать свои услуги в период действия режима повышенной готовности, будет круглосуточно находиться под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения.

Для этого в Приморье начали тестировать приложение для мобильных телефонов, которое позволяет подключать гаджет к действующей в крае интеллектуальной системе видеонаблюдения. Предполагается, что приложение будут использовать участники административных комиссий для видеофиксации случаев нарушения противоэпидемиологических мер с последующей передачей информации правоохранительным органам.

Приложение фактически позволит сделать камеру смартфона частью интеллектуальной системы видеонаблюдения, действующей в крае. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и связи Приморского края. «Весь функционал системы будет сохранен, в том числе определение плотности массовых скоплений и идентификация личности людей, попавших на видео. Материал будет напрямую заноситься в архив системы видеонаблюдения и при необходимости может быть использован правоохранительными органами», – уточнили представители министерства.

На первом этапе приложение распространят среди нескольких десятков участников административных комиссий. В дальнейшем, если сервис будет признан эффективным, возможность фиксировать на видео нарушения правил социального дистанцирования и масочного режима получат все комиссии региона.

Напомним, административные комиссии, призванные выявлять нарушителей требований режима повышенной готовности, сформированы во всех муниципалитетах края и осуществляют проверку действующих организаций торговли, общественных мест. Особое внимание комиссии уделяют местам массового скопления людей - это скверы, парки, рынки, места отдыха и скопления людей. Как отмечают специалисты правительства региона, основная цель таких мероприятий - провести с приморцами разъяснительную работу по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер, рассказать о важности использования средств индивидуальной защиты и соблюдения простых правил профилактики.

Кроме того, большинство таких мест теперь оборудовано видеокамерами. Наблюдение ведется в автоматическом режиме – они оборудованы интеллектуальной системой распознавания лиц и реагируют на отсутствие масок или значительные скопления людей. В случае обнаружения нарушения санитарного режима информация направляется в центр обработки данных ГОЧС, где ее обрабатывают операторы системы «112». Последние отправляют данные в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, принимают решение о назначении штрафов или иных мер административного воздействия. В случае с предприятиями сферы услуг, в том числе торговыми точками и фитнес-центрами, за повторяющиеся нарушения предусмотрено наказание в виде запрета на оказание услуг.

В Приморье режим повышенной готовности продлен до 14 августа. Граждан просят относиться внимательно к своему здоровью и здоровью окружающих: ношение масок, «социальная дистанция» более полутора метров, простая дезинфекция рук и поверхностей, к которым вы прикасаетесь, помогут защитить вас и окружающих вас людей от возможного заражения новой коронавирусной инфекцией.

Власти края напоминают жителям, что в Приморье сохраняется режим повышенной готовности. В связи с этим людям нужно носить маски в общественных местах, не собираться большими группами, тщательно соблюдать гигиену рук и «социальную дистанцию» - не менее полутора метров.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

На фото: С «большим братом» у нарушителей порядка договориться не получится.

Автор: Юрий Рогов
Теги: проверка  оперативный штаб  Роспотребнадзор  торговля  covid-19  видео  вирус  профилактика  лечение  лекарства  маски  приморье  безопасность  инфекция  дезинфекция  рынки  заболевание  коронавирус  диагностика  болезни 



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