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Некоторым разрешили посидеть на больничном
В крае режим повышенной готовности продлен
В ряде регионов, где ситуация с эпидемией коронавируса еще не стабилизировалась, губернаторы принимают решения о продлении самоизоляции, в том числе для граждан старше 65 лет, для которых СOVID-19 наиболее опасен. В связи с этим Правительство РФ приняло необходимые меры, чтобы все работающие граждане данного возраста могли и дальше оставаться дома, и продлило временные правила больничных по карантину для таких граждан.
В данный момент работники, которым исполнилось 65 лет, могут оформить или продлить больничный до снятия ограничений в своем регионе. Подать заявление можно дистанционно, не выходя из дома.
Поскольку это решение относится к гражданам, которые проживают в субъектах РФ, где по решению органов власти продолжает действовать режим самоизоляции для людей старшего возраста, к таким регионам относится и Приморье. В регионе режим повышенной готовности продлен, напомним, до 14 августа.
Жителям Приморского края, возраст которых составляет 65 лет и старше, и которые работают в организациях Приморского края, установили дополнительный срок для оплачиваемого больничного - из-за эпидемии COVID-19 они могут находиться дома с 30 июля по 14 августа.
Порядок выплат по листам временной нетрудоспособности будет аналогичен предыдущему - средства на оплату пойдут из Фонда социального страхования. Для этого работодателям необходимо направить реестр в ведомство до 14 августа включительно.
По словам специалистов Фонда социального страхования, с 15 июня решение о периодах карантина для работников 65+ устанавливается главой субъекта. Согласно постановлению губернатора Приморья, работники указанного возраста могут оформить электронные больничные. Для этого гражданам не потребуется предоставлять какие-
либо дополнительные сведения или документы, им достаточно дистанционно (по телефону, электронной почте или любым другим способом) сообщить работодателю о своем намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на самоизоляции с 30 июля по 14 августа 2020 года.
В Фонде социального страхования РФ также пояснили, что карантин - это изоляция здорового человека, и больничный по карантину не должен пересекаться с отпуском или болезнью работника.
В ФСС подчеркивают, что работнику, на период действия электронного листка нетрудоспособности, необходимо соблюдать предусмотренный режим самоизоляции, не покидать место своего пребывания. Если ФСС станет известно, что лица старше 65 лет, которые оформили больничный, нарушили режим самоизоляции, то Фонд потребует возместить пособие. Альтернативой самоизоляции на больничном по карантину для лиц старше 65 лет может быть удаленная работа.
«Работодателям необходимо направить реестр в любое время до 14 августа. Медицинская организация автоматически укажет в электронном листе нетрудоспособности весь период. Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня его формирования. Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100%-ном размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается среднемесячным заработком 69 961,65 рубля», - отмечают в ведомстве.
При формировании реестра организации следует проконтролировать, чтобы указанные данные не противоречили внутренней кадровой документации предприятия.
Приморским работодателям также необходимо обеспечивать размещение в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» сведений об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это следует делать по формам, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты России от 30 декабря 2014 года № 1207 «О проведении оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости».
Ранее Роструд дал разъяснения по вопросу о том, есть ли особые правила по предоставлению отпуска при ненормированном рабочем дне для работников в возрасте 65 и старше, которые уже несколько месяцев в связи с коронавирусом находятся на листках нетрудоспособности, с учетом того, что по общему правилу за ненормированный рабочий день работникам полагается дополнительный отпуск.
Ведомство сообщило, что дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день предоставляется за сам факт установления соответствующего режима в трудовом договоре, и количество отработанного времени значения не имеет. При этом Роструд указал, что пропорционально отработанному времени предоставляется только дополнительный отпуск за работу на вредных или опасных условиях труда. Также было сообщено, что период временной нетрудоспособности работника, в том числе в период эпидемии коронавируса, если следовать содержанию разъяснений буквально, включается в стаж работы, дающий право на оплачиваемый отпуск.
Власти края напоминают жителям, что в Приморье сохраняется режим повышенной готовности. В связи с этим людям нужно носить маски в общественных местах, не собираться большими группами, тщательно соблюдать гигиену рук и «социальную дистанцию» - не менее полутора метров.
Юрий РОГОВ.
ВНИМАНИЕ!
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ведомства, по вопросам оформления и оплаты листков нетрудоспособности можно обращаться по телефонам краевых филиалов Фонда соцстрахования:
– филиал №1 (Арсеньев, Дальнегорск), 8 (42361) 4-05-33, 4-22-50;
– филиал №2 (Артем), 8 (42337) 3-56-92, 4-20-96;
– филиал №3 (Владивосток), 8 (423) 222-81-21, 222-83-99, 226-99-84;
– филиал №5 (Находка), 8 (4236) 69-99-31, 69-99-33;
– филиал №6 (Уссурийск), 8(4234) 32-17-07, 32-90-09, 33-89-40, 32-33-19;
– филиал №7 (Лесозаводск), 8 (42355) 24-7-78;
– филиал №8 (Дальнереченск), 8 (42356) 33-6-76.
На фото: Жителям Приморского края, возраст которых составляет 65 лет и старше и которые работают в организациях Приморского края, установили дополнительный срок для оплачиваемого больничного - из-за эпидемии COVID-19 они могут находиться дома с 30 июля по 14 августа. При этом, ходить никуда не надо – все будет оформлено онлайн.
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