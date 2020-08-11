Магазинам дали зеленый

На прошлой неделе очередное заседание регионального оперштаба губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО провел в Артеме. На заседании глава региона сообщил, что с 5 августа возобновляется деятельность объектов торговли непродовольственными товарами без ограничения по площади торгового зала и вне зависимости от наличия отдельного входа. Напомним, ранее существовали ограничения по площади - разрешалась работа только непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров.

Как отметил Олег Кожемяко, вместе с тем для таких объектов сохраняется требование – одновременно в торговом зале могут находиться посетители из расчета один человек на четыре квадратных метра. «С сегодняшнего дня сняты ограничения, и такие торговые точки могут возобновить работу. Предварительно они в обязательном порядке должны уведомить минпромторг Приморского края для проведения проверки на соответствие санитарно-эпидемическим требованиям», – обозначил Олег Кожемяко.

Губернатор еще раз обратил внимание глав муниципалитетов, особенно тех районов, где впервые выявлены заболевшие или произошли новые вспышки, что инфекция распространяется по всему краю, и соблюдение требований Роспотребнадзора остается неукоснительным. «По всем выявленным случаям незамедлительно выявляйте круг общения заболевшего, обрабатывайте подъезды, усильте тестирование, особенно на крупных предприятиях, подключайте мобильный мониторинг больных. И, безусловно, необходима усиленная работа административных комиссий, особенно, когда сняты ограничения на работу торговых объектов», – обозначил Олег Кожемяко.

В связи со все еще существующей угрозой распространения коронавирусной инфекции жителей призывают максимально соблюдать меры предосторожности: носить защитные маски в местах скопления людей, перчатки, если нужно, соблюдать «социальную дистанцию» - не менее 1,5 метров.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.