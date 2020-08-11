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"Мы их закроем"
Крупные торговые центры во Владивостоке могут закрыть за нарушения санитарных норм
Как доложили Губернатору Приморского края Олегу КОЖЕМЯКО на заседании оперативного штаба в понедельник, 10 августа, девяти объектам торговли Владивостока вынесли «последнее предупреждение» во время проверок административными комиссиями. В частности, в ряде торговых центрах и на автовокзале не соблюдаются необходимые требования Роспотребнадзора по работе в условиях пандепии коронавируса.
Кроме того на штабе озвучили, что за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 94 человека, двое умерли.
«Количество приморцев с диагнозом COVID-19 составляет уже 7 797 человек. Успешно прошли лечение с начала пандемии 6 091 человек», – добавила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна ДЕТКОВСКАЯ.
За соблюдением режима повышенной готовности в Приморье постоянно следят административные комиссии. Теперь у них появится специальная форма – цветной жилет и жетон.
За воскресенье, 9 августа, они проверили в общей сложности более 4,7 тысячи торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 90 административных протоколов – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.
Как доложил мэр Владивостока Олег ГУМЕНЮК, в результате проверок повторно были предупреждены торговые центры «Родина», FreshPlaza, SkyCity, «Березка», гипермаркет «В-Лазер», «Пивомаркет», «Некрополь», «Геометрия фитнеса», автовокзал.
«Если эти объекты не устранят предписанные нарушения, мы их закроем», – сказал Олег Гуменюк.
Губернатор подчеркнул, что особый контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм нужно уделять открытым сейчас сельскохозяйственным ярмаркам, для этого к работе административных комиссий следует подключать волонтеров.
«У фермеров должна быть возможность реализовать свою свежую продукцию. При этом нарушителей санитарного режима нельзя допускать к торговле. Обязательно ношение маски, соблюдение “социальной дистанции”», – обозначил глава Приморья.
Помните: предотвратить распространение этого серьезного заболевания помогает соблюдение простых правил безопасности и проведение санитарно-эпидемических мероприятий: ношение масок, «социальная дистанция» - не менее 1,5 м, обработка рук, дезинфекция помещений и поверхностей.
Фото автора.
Подпись к фото: Административные комиссии на дают торговле расслабиться в период пандемии коронавируса.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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