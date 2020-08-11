www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.78 р. 100 JPY: 69.61 р.
EUR: 86.83 р. 10 CNY: 10.58 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

"Мы их закроем"

11 Августа 2020, 15:35 | Приморье

Крупные торговые центры во Владивостоке могут закрыть за нарушения санитарных норм

Как доложили Губернатору Приморского края Олегу КОЖЕМЯКО на заседании оперативного штаба в понедельник, 10 августа, девяти объектам торговли Владивостока вынесли «последнее предупреждение» во время проверок административными комиссиями. В частности, в ряде торговых центрах и на автовокзале не соблюдаются необходимые требования Роспотребнадзора по работе в условиях пандепии коронавируса.

Кроме того на штабе озвучили, что за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 94 человека, двое умерли.

«Количество приморцев с диагнозом COVID-19 составляет уже 7 797 человек. Успешно прошли лечение с начала пандемии 6 091 человек», – добавила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна ДЕТКОВСКАЯ.

За соблюдением режима повышенной готовности в Приморье постоянно следят административные комиссии. Теперь у них появится специальная форма – цветной жилет и жетон.

За воскресенье, 9 августа, они проверили в общей сложности более 4,7 тысячи торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 90 административных протоколов – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.

Как доложил мэр Владивостока Олег ГУМЕНЮК, в результате проверок повторно были предупреждены торговые центры «Родина», FreshPlaza, SkyCity, «Березка», гипермаркет «В-Лазер», «Пивомаркет», «Некрополь», «Геометрия фитнеса», автовокзал.

«Если эти объекты не устранят предписанные нарушения, мы их закроем», – сказал Олег Гуменюк.

Губернатор подчеркнул, что особый контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм нужно уделять открытым сейчас сельскохозяйственным ярмаркам, для этого к работе административных комиссий следует подключать волонтеров.

«У фермеров должна быть возможность реализовать свою свежую продукцию. При этом нарушителей санитарного режима нельзя допускать к торговле. Обязательно ношение маски, соблюдение “социальной дистанции”», – обозначил глава Приморья.

Помните: предотвратить распространение этого серьезного заболевания помогает соблюдение простых правил безопасности и проведение санитарно-эпидемических мероприятий: ношение масок, «социальная дистанция» - не менее 1,5 м, обработка рук, дезинфекция помещений и поверхностей.

Фото автора.

Подпись к фото: Административные комиссии на дают торговле расслабиться в период пандемии коронавируса.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: маски  торговля  приморье  безопасность  инфекция  дезинфекция  гуменюк  заболевание  коронавирус  диагностика  болезни  здоровье  проверка  экономика  оперативный штаб  Роспотребнадзор  кожемяко  covid-19  владивосток  вирус 



Новости партнеров














Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]