Приморье подготовилось к COVID 2.0

Прошло очередное заседание регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу

На заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу на прошлой неделе министр здравоохранения Приморья Анастасия ХУДЧЕНКО озвучила степень готовности края к возможной второй волне инфекции.

Как сообщила министр, на сегодня в Приморском крае имеется значительный запас лекарственных средств, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции, а также сформирован запас средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе на случай возможного ухудшения ситуации.

По ее словам, все лекарственные препараты, которые входят во временные методические рекомендации, имеются в наличии как в медучреждениях, так и в министерстве здравоохранения в виде резервного запаса. «Также сформирован неснижаемый запас СИЗов – это и защитные костюмы, и маски и другие атрибуты», – отметила Анастасия Худченко.

Зампред Правительства подчеркнула, что минздрав Приморья сформировал резерв и на случай второй волны заболевания или сезонный подъем заболевания ОРВИ и гриппом. «У нас уже есть более 100 тысяч штук респираторов и защитных костюмов, более 1 миллиона масок», – обозначила она.

Кроме того, в оперштабе сообщили, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в регионе остается сложной. Ежесуточно в Приморье регистрируется до 100 новых случаев заболевания COVID-19. По словам Анастасии Худченко, ситуация с COVID-19 в Приморье характеризуется как «стабильно тяжелая», ежедневно регистрируется высокий уровень заболеваемости. При этом наибольший удар COVID-19 наносит мужскому полу. «Статистика показывает, что мужчины в разы тяжелее переносят заболевание. И летальных исходов среди мужского населения тоже больше», – подчеркнула министр.

Диагноз COVID диагностирован у более 7 тысяч приморцев. Лечение в настоящее время проходят более 1,5 тысячи человек. Основные территории, где фиксируется в последнее время рост числа заболевших, – Партизанский, Хасанский районы, Октябрьский округ и Уссурийск. Глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО акцентировал внимание глав городов районов, в которых зафиксирован рост заболевших, на необходимость выявления причин вспышек и их локализации. Губернатор также поручил усилить контроль за работой торговых объектов, которым накануне разрешили работу в полном объеме. «Мы разрешили работать всем магазинам. Но, если они не будут соблюдать санитарные требования, – вновь закроются», – заявил глава региона.

На брифинге 6 августа заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана МОРОЗОВА также подтвердила, что эпидемическая ситуация в Приморье остается напряженной. Она призвала жителей и гостей края продолжать соблюдать масочный режим и придерживаться «социальной дистанции». «За последние семь дней прирост заболеваемости составил более 1%. О стабилизации ситуации на территории края говорить пока еще рано», - отметила Светлана Морозова.

Специалисты управления Роспотребнадзора склоняются к тому, что стабилизация обстановки станет возможной после того, как большая часть приморцев получит иммунитет к инфекции. «Надежды возлагаются на новую вакцину, которая в настоящее время проходит регистрацию. После ее внедрения в массы можно будет делать благоприятный прогноз», - рассказала представитель Роспотребнадзора.

В этом году специалисты минздрава прогнозируют, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции - коронавируса с ОРВИ или гриппом. Предотвратить сочетанные инфекции, по словам медиков, поможет сезонная прививка от гриппа. Возможна прививка и против коронавирусной инфекции, как только соответствующая вакцина поступит в регион.

Помните: предотвратить распространение этого серьезного заболевания помогает соблюдение простых правил безопасности и проведение санитарно-эпидемических мероприятий: ношение масок, «социальная дистанция» - не менее 1,5 м, обработка рук, дезинфекция помещений и поверхностей.

Фото автора.

Подпись к фото: Но чтобы избежать второй волны инфекции или хотя бы смягчить ее, приморцев просят соблюдать ряд простых правил.