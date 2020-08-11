Онлайн роддом

Посещение «Школы будущих родителей» в пандемию происходят в дистанционном формате

Многие женщины, готовящиеся стать мамами, находятся в растерянности и даже в состоянии страха, потому что просто не знают ключевых моментов, связанных с беременностью, родами, и о последующем периоде ухода за малышом. Для сохранения физического и психического здоровья будущей матери и успешного рождения новой жизни в Приморском крае существуют так называемые «школы будущих родителей».

О том, как реализуется поддержка будущих мам и пап в период самоизоляции, газете «Золотой Рог» рассказали эксперты КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3».

Президент РФ Владимир ПУТИН неоднократно подчеркивал важность решения демографической проблемы в стране.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы правительство России продолжает наращивать меры, направленные на демографическое развитие и охрану материнства и детства.

«Школа» новой жизни

«Школы будущих родителей» заблаговременно готовят семьи к родам и помогают избежать самых разных и часто неожиданных сложностей. Основные задачи курсов направлены на то, чтобы помочь женщине справиться с дискомфортом и страхами во время беременности, научить ее правильному поведению и самоконтролю в родах, грамотной организации грудного вскармливания и ухода за ребенком. Часто «школу будущих родителей» посещают и мужчины, готовящиеся стать отцами.

В краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Владивостокский клинический родильный дом № 3», учредителем которого является Приморский край, курсы для будущих мам и пап проходят уже много лет. Сегодня в женской консультации КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» действует школа для будущих мам и пап «В ожидании чуда».

В рамках ее работы для беременных женщин и их супругов традиционно проводятся тематические занятия со специалистами учреждения. Они посвящены образу жизни и питанию будущей мамы, подготовке к родам с точки зрения психологического и физиологического настроя, важности грудного вскармливания и особенностям ухода за новорожденными, а также законодательной базе, затрагивающей интересы женщины, ожидающей рождения ребенка. Особое внимание уделяется так называемым «партнерским» родам и значимой роли папы в воспитании малыша.

На сегодняшний день, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе, «партнерские роды» временно отменены, а консультации осуществляются в онлайн-режиме. Но это не мешает будущим родителям при помощи социальных сетей прямо из дома посетить интересные и нужные лекции, поучаствовать в семинарах и задать интересующие их вопросы. Отметим, что принять участие в работе школы «В ожидании чуда» могут все желающие, а сами занятия проводятся бесплатно.

Пандемия - не помеха

Во Владивостоке во время введенного режима самоизоляции, многим учреждениям и предприятиям удалось адаптироваться под суровые реалии. Кто-то ушел в онлайн и тем самым остался на связи с внешним миром, другие же шагнули дальше. Владивостокский роддом №3 сумел не только сохранить свою полную работоспособность, но и стал еще более доступным. В медицинском учреждении разработаны уникальные консультации и лекции в онлайн-режиме. Несмотря на пандемию коронавируса, сотрудники роддома сделали все необходимое, чтобы продолжить общение с молодыми мамами и роженицами. Все практические семинары, лекции, обучающие мастер-классы и беседы с интересными людьми роддом №3 проводит в режиме онлайн при помощи своего Instagram-аккаунта.

«Наши врачи с радостью приняли участие в проведении онлайн лекций! Особенно востребовано в этот сложный период психотерапевтическое направление. Мы оказываем со своей стороны всю необходимую помощь для наших женщин, - рассказала главный врач владивостокского клинического роддома № 3 Светлана САГАЙДАЧНАЯ.

При помощи Instagram роддом №3 также информирует население о своих предстоящих мероприятиях. Кроме того, был опробован механизм обратной связи через личные сообщения. Любая женщина, будь то молодая мама, роженица или та, кто только планирует свою беременность, может получить ответы на все свои вопросы через социальную сеть. «Мы записали ряд интересных лекций, постоянно проводим обучающие мастер-классы», - говорит Светлана Викторовна.

Отметим, что, в соответствии с рекомендациями заместителя председателя Правительства РФ Татьяны ГОЛИКОВОЙ, а также на основании письма Минздрава России в Министерство здравоохранения Приморского края, в регионе медицинскими учреждениями была организована работа по оказанию моральной помощи священниками пациентам в дистанционном формате. «Мы с удовольствием поддержали данную инициативу. Тем более, так совпало, что наша аудитория сама предложила провести коммуникацию со священнослужителем, который мог бы ответить на вопросы, связанные с религией», - говорит Светлана Сагайдачная.

«Таким образом, была организация встречи со старшим священником Марфо-Мариинского женского монастыря во Владивостоке отцом Вадимом. Это был для нас уникальный опыт!», - рассказала главный врач владивостокского клинического роддома № 3. Она подчеркнула, что, в целом, специалисты роддома приложили максимум усилий для поддержания постоянных контактов с женщинами и сделали все необходимое, чтобы роженицы не оставались наедине сами с собой, а получали очень интересную и полезную информацию.

Но на этом сотрудники роддома не планируют останавливаться. Даже после купирования пандемии коронавируса, когда все население страны вернется к привычному ритму жизни, медицинское учреждение продолжит свою активную работу в социальных сетях. Роддом №3 и дальше будет создавать комфортные условия для рожениц, чтобы они всегда получали исчерпывающую и правдивую информацию и были спокойны за свое будущее – за будущее Владивостока.

Безболезненные роды

Одним из самых популярных вопросов у будущих мам, как при личной встрече с врачом, так и в режиме онлайн консультации, является вопрос об обезболивании во время родов. Заведующая отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии КГБУЗ «ВКРД № 3» Наталья РУМЯНЦЕВА уверяет будущих мамочек, что современные препараты купируют боль при родах, они безопасны и для роженицы, и для новорожденного.

«В настоящее время индекс здоровья населения очень низкий, и поэтому женщины даже молодого возраста имеют ряд соматических заболеваний. В этой связи главная задача специалиста — оказать грамотную помощь пациентке и при необходимости провести обезболивание в родах в соответствии с ее общим состоянием и имеющимися заболеваниями», - рассказывает Наталья Румянцева. «Некоторые женщины не могут самостоятельно справиться с болью во время родов, и задача анестезиолога - помочь им пережить этот достаточно болезненный процесс, то есть обеспечить тот или иной вид обезболивания с учетом пожеланий будущей мамы», - поясняет зав отделением, добавляя, что очень важно при консультации расспросить женщину о здоровье, так как есть пациентки, которым обезболивание должно проводиться в обязательном порядке.

К таким случаям относятся роженицы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пороком сердца, гипертонической болезнью, бронхиальной астмой. Очень опасным может быть при родах и высокое давление, при котором нередко происходит преждевременная отслойка плаценты, развивается кровотечение, и нередки случаи кровоизлияния в головной мозг. «Такие роды ведутся совместно акушером и анестезиологом с тщательной оценкой состояния, коррекцией артериального давления и своевременным адекватным обезболиванием», - поясняет Наталья Румянцева.

При этом специалисты отмечают, что классические, «правильные» роды происходят намного чаще, чем роды с осложнениями. Поэтому, готовясь стать родителями, в первую очередь необходимо успокоиться и настраиваться на самый замечательный исход.

Естественный механизм запуска и развития иммунитета новорожденного

Одно из важнейших знаний для будущих мам - как правильно кормить грудью свое новорожденное дитя. Во время онлайн-консультации с будущими родителями акушеры-гинекологи роддома обучают женщин тому, как правильно прикладывать детей к груди, и как сделать так, чтобы процесс кормления был безболезненным и приносил радость. Врач-неонатолог рассказывает о пользе грудного вскармливания как для самой матери, так и для ее ребенка.

«Очень важно, чтобы женщина понимала, что кормление грудью – это не просто возможность удовлетворить чувство голода ее малыша. Это естественный механизм запуска и развития иммунитета новорожденного, который вместе с грудным молоком получает самую ценную защиту от негативных воздействий внешней среды. Кроме того, грудное вскармливание позволяет установить прочную психологическую связь между женщиной и ее ребенком. В процессе кормления мама и малыш становятся близки как никогда, они общаются и прислушиваются друг к другу, дарят друг другу свое тепло», - говорит Светлана Сагайдачная.

ВАЖНО

- Семейные связи – это самое дорогое, что у нас есть, это наша опора и поддержка, счастье и радость. В общении с семьей мы черпаем свои силы и вдохновение, ей же мы посвящаем себя без остатка. Но, конечно, особое звучание слово «семья» приобретает с появлением детей, именно тогда семья раскрывается полностью – в этом состоит мое глубокое убеждение. Я желаю, чтобы ваши семьи были наполнены любовью, а сердца согреты детским смехом

Фото автора.

Подпись к фото: Главврач клинического владивостокского роддома № 3 Светлана Сагайдачная: Мы оказываем со своей стороны всю необходимую помощь для наших женщин.