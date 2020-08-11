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Полис высоких технологий
Как получить высокотехнологичную помощь по полису обязательного медицинского страхования
Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) для жителей Приморского края - одна из приоритетных направлений работы министерства здравоохранения региона. За последние годы, в том числе в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, наблюдается увеличение объемов таких услуг для приморцев. Ежеквартально проводится анализ выполнения государственного задания, и, при необходимости, - перераспределение объемов между медицинскими организациями.
Высокие технологии в медицине
ВМП - это медицинская помощь с применением новых сложных или уникальных, ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе с применением клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
Каждый год Минздрав согласовывает перечень медицинских организаций, оказывающих ВМП, а также перечень заболеваний для ее оказания. Ежегодно утверждаются плановые объемы помощи населению, также известные под термином «квоты» (в настоящее время Минздрав отказался от этого понятия). Медицинские организации оказывают ВМП в пределах утверждённого плана.
«Помощь оказывается в условиях круглосуточного и дневного стационара и включает полный объем медицинских услуг, в том числе пребывание на койке, проведение операций с использованием необходимых расходных материалов, медикаментов, предусмотренных стандартами и клиническими рекомендациями. Это все входит в стоимость «квоты», а значит - бесплатно для пациента», - рассказала заместитель главного врача Медицинского центра ДВФУ по медицинской части, кандидат медицинских наук Светлана САВЧЕНКО.
Доступные медицинские услуги
В перечень видов ВМП входят более 50 операций. Среди них: аортокоронарное шунтирование (АКШ), операции по замене клапанов сердца, хирургическое лечение злокачественных новообразований ЖКТ, молочных желез, опухолей органов малого таза, роботассистированные операции и многое другое.
Медицинский центр Дальневосточного федерального университета оказывает высокотехнологичную помощь с 2014 года по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, торакальная хирургия, абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология, нейрохирургия, ревматология, оториноларингология и челюстно-лицевая хирургия, травматология и ортопедия.
В 2020 году Медицинскому центру ДВФУ выделили 3898 «квот» на проведение высокотехнологичных операций, из которых за период январь-июль уже было проведено почти 900.
«Современные методы лечения позволяют не делать большие разрезы, значительно снижать послеоперационную боль и быстрее восстанавливать трудоспособность пациентов», - отметила Светлана Савченко.
Талон - в жизнь
Одним из важных этапов получения ВМП является оформление специального талона. Чтобы его получить, необходимо обратиться к лечащему врачу.
Если высокотехнологичная помощь пациенту показана, то лечащий врач медицинской организации оформит ему направление на госпитализацию и подготовит необходимый комплект документов. Далее документы в течение трех рабочих дней направят в клинику (если ВМП оказывается за счет средств ОМС) или в орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения (если «квота» оплачивается из федерального бюджета).
«В частности, для определения показаний либо противопоказаний можно обратиться к врачу Медцентра ДВФУ. Запись на прием осуществляется по телефону 8(423)22-300-00 или через сайт dvfu.ru/med. На приеме при себе необходимо иметь направление на консультацию установленного образца, выписку из медицинской документации и результаты лабораторных и инструментальных методов исследования», - рассказала Евгения КОЧЕРГИНА, начальник отдела по организации медицинской помощи Медицинского центра ДВФУ.
Длительность ожидания
Оказание ВМП осуществляется в плановом порядке. При оформлении талона на операции в единой информационной системе мониторинга реализации государственного задания по оказанию ВМП (ЕИС) присваивается уникальный номер. Далее электронный талон автоматически попадает в лист ожидания клиники, в том числе Медцентра ДВФУ.
После принятия решения врачебной комиссии об оказании ВМП, пациенту присваивается номер очереди. О дате госпитализации пациенту сообщают по телефону, а также письмом с уведомлением. В письме содержится перечень необходимых обследований для госпитализации, которые необходимо пройти в поликлинике по месту прикрепления.
Фото автора.
Подпись к фото: С 2019 года хирурги-онкологи Медцентра ДВФУ начали выполнять новую уникальную операцию: ренгенэндоваскулярную суперселективную химиоэмболизацию опухоли печени.
Анна МАЦОВСКАЯ,
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