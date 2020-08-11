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Болезнь "зрелого возраста"
Казалось бы, проблема СПИДа потеряла свою актуальность еще около 10 лет назад…
Многие россияне утратили бдительность, полагая, что синдром приобретенного иммунодефицита успешно контролируется российским здравоохранением, эпидемия остановлена. Однако, за это время число ВИЧ-инфицированных в стране продолжало расти.
На сегодняшний день оказание медицинской помощи и социальной поддержки лицам, зараженным вирусом иммунодефицита, происходит в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. Специалисты СПИД-центра Приморского края рассказали газете «Золотой Рог» об одном из самых распространенных заболеваний 21 века.
Заразиться ВИЧ может любой. Ранее считалось, что вирус иммуннодефицита является проблемой только для так называемых «уязвимых» групп, однако с ростом заболеваемости ситуация изменилась. Как показывает практика, от ВИЧ и СПИДа не защищены даже люди с социально благополучным статусом. «ВИЧ-инфекция в последние годы в Российской Федерации диагностируется все чаще в более старших возрастных группах», - пояснили в краевом Спид-центре. По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в 2019 году у 71,1% пациентов устанавливали диагноз ВИЧ-инфекции преимущественно в возрасте 30-50 лет. В этой связи, важнейшим является факт обследования на ВИЧ-инфекцию в любом возрасте. Кроме того, сегодня знание своего ВИЧ-статуса становиться модным трендом здорового образа жизни.
СПИД – это конечная стадия ВИЧ-инфекции, когда организм не в состоянии противостоять банальной простуде, грибковым и иным заболеваниям, включая туберкулёз. По сути, ВИЧ поражает клетки иммунной системы, в результате чего её работа в значительной степени угнетается, а в терминальной стадии развивается СПИД, когда заражённый организм человека полностью утрачивает способность защищаться от негативного воздействия окружающих патогенов и от развития новообразований, человек худеет и постоянно болеет. Именно развитие сопутствующих, или оппортунистических, заболеваний, как правило, приводит к смерти пациента.
Обычные иммуномодуляторы здесь помочь не в силах. Только современная специфическая антиретровирусная терапия способна остановить бесконечное размножение вируса, приводящее к разрушению всей иммунной системы человека. Препараты подавляют вирус, не давая ВИЧ-инфекции стать болезнью, СПИДом. Недостаток знаний по путям передачи ВИЧ и по мерам профилактики заболевания ведет к повышению вероятности заражения, а отсутствие своевременной диагностики и, соответственно, специфической терапии может привести к смерти.
Важно помнить, что заражение ВИЧ происходит только при прямых контактах с биологическими жидкостями (кровь, сперма, вагинальный секрет, материнское молоко) зараженного человека. Передача ВИЧ осуществляется или вертикально (от матери к ребёнку), или при непосредственном контакте (половой, трансфузионный, инъекционный и так далее). Кроме того, ВИЧ может обнаруживаться и в спинномозговой жидкости, моче, слюне, потовом секрете и слёзной жидкости. Самым эффективным методом борьбы с ВИЧ-инфекцией по-прежнему являются превентивные меры: распространение информации о путях заражения и мерах предосторожности. Самые простые способы, которые доступны каждому человеку для предотвращения заражения - это использование презервативов и одноразовых игл. Таким образом, банальные и очевидные методы борьбы являются наиболее эффективными.
В 2020 году министерство здравоохранения РФ продолжило ежегодную Всероссийскую акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию в двух направлениях: западном - от Калининграда, и восточном - от Камчатки до Казани, где состоится ее завершение. Акцию поддержали Горьковский автомобильный завод и компания «Рекитт Бенкизер Хелс-кэр». Около 600 жителей и гостей Приморского края смогли пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию по слюне. Акция состоялась в городах Артем, Спасск-Дальний, Арсеньев, Уссурийск и Владивосток. Врачи отмечают, что большое количество россиян даже не подозревают о своём заболевании.
Специалисты СПИД-центра подчеркивают: чем раньше человек узнаёт о собственном диагнозе, или, говоря профессиональным языком, ВИЧ-статусе, тем эффективнее будет наблюдение за состоянием его здоровья и успешнее терапия. При этом, многие ВИЧ-положительные люди, принимающие терапию, живут среди нас и ничем не отличаются от здоровых граждан.
Пройти обследование на ВИЧ, в том числе и анонимное тестирование, получить консультацию психолога, психотерапевта, инфекциониста и других специалистов можно, обратившись в СПИД-центр Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, 50. Уточнить любую информацию можно по телефону регистратуры: +7 (423) 263-63-11, телефону горячей линии: +7(423)29314141.
Фото автора.
Подпись к фото: Пройти проверку на СПИД совсем не страшно.
Анна МАЦОВСКАЯ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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