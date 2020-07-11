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5010 приморцев заболели коронавирусом

11 Июля 2020, 15:30 | Приморье

51 новый случай выявлен за прошедшие сутки

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае составило уже более 5 тысяч человек. Еще 51 новый случай выявлен за прошедшие сутки. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба под председательством Губернатора Олега Кожемяко в субботу, 11 июля.

По информации штаба, за минувшие сутки темп прироста заболевших составил 1,3%, от коронавируса скончался еще один человек. Общее число смертей – 58.

«Еще 51 случай COVID-19 выявлен в Приморье за сутки. На сегодняшний день количество заболевших в крае уже 5010 человек», – проинформировала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Олег Кожемяко подчеркнул, что административные комиссии особое внимание должны уделить рынкам, предприятиям сферы услуг, общественному транспорту.

«Продавцы должны находиться в масках и перчатках – это необходимое требование, в том числе для посетителей. Важно регулярно проводить дезинфекцию помещений с занесением в журнал учета. Эту работу должна проводить специально нанятая для этого компания», – обозначил глава Приморья.

Губернатор поручил подготовить территории для реализации садово-огороднической продукции местными жителями. В местах продажи будут предусмотрены все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Нужно разработать стандарт – быстрособираемые палатки, легкие навесы, предусмотреть стоянку автомобильного транспорта. Такой рынок должен быть организован в каждом районе», – добавил Олег Кожемяко.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

Фото Александра ХИТРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: кожемяко  ивл  covid-19  губернатор  приморский край  коронавирус 



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