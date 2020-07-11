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5010 приморцев заболели коронавирусом
51 новый случай выявлен за прошедшие сутки
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае составило уже более 5 тысяч человек. Еще 51 новый случай выявлен за прошедшие сутки. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба под председательством Губернатора Олега Кожемяко в субботу, 11 июля.
По информации штаба, за минувшие сутки темп прироста заболевших составил 1,3%, от коронавируса скончался еще один человек. Общее число смертей – 58.
«Еще 51 случай COVID-19 выявлен в Приморье за сутки. На сегодняшний день количество заболевших в крае уже 5010 человек», – проинформировала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.
Олег Кожемяко подчеркнул, что административные комиссии особое внимание должны уделить рынкам, предприятиям сферы услуг, общественному транспорту.
«Продавцы должны находиться в масках и перчатках – это необходимое требование, в том числе для посетителей. Важно регулярно проводить дезинфекцию помещений с занесением в журнал учета. Эту работу должна проводить специально нанятая для этого компания», – обозначил глава Приморья.
Губернатор поручил подготовить территории для реализации садово-огороднической продукции местными жителями. В местах продажи будут предусмотрены все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
«Нужно разработать стандарт – быстрособираемые палатки, легкие навесы, предусмотреть стоянку автомобильного транспорта. Такой рынок должен быть организован в каждом районе», – добавил Олег Кожемяко.
Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.
Фото Александра ХИТРОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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