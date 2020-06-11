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COVID-19: Владивосток, Находка и Уссурийск остаются лидерами по числу заболевших
11 Июня 2020, 13:13 | Приморье
За прошедшие сутки еще у 57 жителей Приморья официально подтверждена коронавирусная инфекция. Статистика по заболеваемости озвучена на ежедневном заседании оперативного штаба под руководством Губернатора края Олега Кожемяко в четверг, 11 июня.
Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, на сегодняшний день всего заболевших в регионе 2 609 человек, на лечении находится 915, из них 40 – тяжелых пациентов. Победивших COVID-19 – 1 614 человек, умерших – 25.
«Лидерами по числу заболевших остаются крупные города Приморья: Владивосток, Находка, Уссурийск, по заболеваемости на 100 тысяч населения – Находка, Владивосток, Партизанский район и Арсеньев», – уточнила главный санитарный врач края.
Губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в Приморье не позволяет перейти к следующему этапу снятия ограничений. Однако, поскольку экономика должна восстанавливаться, будет усилена работа административных комиссий.
«На данный момент послаблений в работе административных комиссий быть не может. Предприятия открываются. И, чтобы мы не остановились на текущем этапе снятия ограничений, должен продолжаться строгий контроль за соблюдением ими санитарных требований», – заявил Олег Кожемяко.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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Теги: covid-19 коронавирус
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