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В Приморье зафиксированы еще три случая коронавирусной инфекции
11 Апреля 2020, 19:30 | Приморье
Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новых случаях лабораторно подтвержденного вируса на территории Приморского края. Официально лабораторно подтверждены тесты на коронавирус еще у трех человек.
По информации оперативного штаба, заразились мужчина и две женщины.
«Мужчина был в Москве в командировке. В случае с женщинами из столичных командировок вернулись их супруги, которые почувствовали себя неудовлетворительно. Все граждане находятся под наблюдением специалистов в инфекционном госпитале», – подчеркнули специалисты.
По информации регионального минздрава, по состоянию на 11 апреля на территории Приморья официально зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции.
«19 человек, из которых двое детей, находятся на медикаментозном лечении. Два человека выздоровели, двое с болезнью не справились», – обозначили в минздраве края.
В оперативном штабе отметили, что медицинское наблюдение продолжается за более чем 10 тысячами человек, находящимися на режиме самоизоляции.
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Теги: самоизоляция коронавирус
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