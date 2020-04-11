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Рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции проводят в Приморье
11 Апреля 2020, 19:40 | Приморье
Сотрудники полиции и административных комиссий провели первые рейды в городах и районах Приморского края по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Уже есть и первые наказанные.
Рейды прошли в общественных местах. Например, во Владивостоке правоохранители работали в районе Спортивной набережной и Набережной Цесаревича, центральной площади, пляжах Шамора, Дввимовском, на острове Русский и Токаревском маяке.
По словам специалистов, сегодня, в основном людей, нарушивших режим самоизоляции без уважительной причины, предупреждали.
«Предупреждаем граждан, разъясняем, что нахождение на улицы без уважительной причины и соответствующей справки от работодателя является нарушением. Однако и несколько протоколов об административной ответственности составили», – рассказал член административной комиссии по Ленинскому району Владивостока Виктор Федосеенко.
Теперь степень наказания определит административная комиссия, размер штрафа для физических лиц составляет от 3 до 5 тысяч рублей.
Говоря о реакции людей на подобные рейды, то она разная, но все же большинство горожан относится к действиям комиссий с пониманием.
«Непривычно, конечно, но что поделаешь, коронавирусом заболевают все больше и больше людей и, в конечном счете, такая мера, как самоизоляция и штраф за ее нарушение – для нашего же блага», – говорит жительница Владивостока Ольга.
В департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края отметили, что такие рейды в регионе будут проходить регулярно.
Фото - ИА "ВостокМедиа"
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Теги: коронавирус самоизоляция
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