Рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции проводят в Приморье

Сотрудники полиции и административных комиссий провели первые рейды в городах и районах Приморского края по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Уже есть и первые наказанные.

Рейды прошли в общественных местах. Например, во Владивостоке правоохранители работали в районе Спортивной набережной и Набережной Цесаревича, центральной площади, пляжах Шамора, Дввимовском, на острове Русский и Токаревском маяке.

По словам специалистов, сегодня, в основном людей, нарушивших режим самоизоляции без уважительной причины, предупреждали.

«Предупреждаем граждан, разъясняем, что нахождение на улицы без уважительной причины и соответствующей справки от работодателя является нарушением. Однако и несколько протоколов об административной ответственности составили», – рассказал член административной комиссии по Ленинскому району Владивостока Виктор Федосеенко.

Теперь степень наказания определит административная комиссия, размер штрафа для физических лиц составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Говоря о реакции людей на подобные рейды, то она разная, но все же большинство горожан относится к действиям комиссий с пониманием.

«Непривычно, конечно, но что поделаешь, коронавирусом заболевают все больше и больше людей и, в конечном счете, такая мера, как самоизоляция и штраф за ее нарушение – для нашего же блага», – говорит жительница Владивостока Ольга.

В департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края отметили, что такие рейды в регионе будут проходить регулярно.

Фото - ИА "ВостокМедиа"