Приморье готово к ЧС

В министерстве здравоохранения Приморья отмечают, что для госпитализации пациентов с признаками ОРВИ, внебольничными пневмониями в крае предусмотрены 10 медицинских учреждений - это около 600 койко-мест.

«На случай введения чрезвычайной ситуации специально утвержденным планом предусмотрены 29 медицинских организаций инфекционного профиля, в том числе 28 инфекционных отделений, в которые будут направляться для госпитализации больные с опасными инфекционными заболеваниями. С учетом этого весь медперсонал данных больниц прошел дополнительное обучение», - сообщила министр здравоохранения Анастасия ХУДЧЕНКО.

Куратор здравоохранения также подчеркнула, что в медучреждениях имеется достаточный запас средств защиты, лекарств и других расходных материалов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток