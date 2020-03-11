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Приморье готово к ЧС
В министерстве здравоохранения Приморья отмечают, что для госпитализации пациентов с признаками ОРВИ, внебольничными пневмониями в крае предусмотрены 10 медицинских учреждений - это около 600 койко-мест.
«На случай введения чрезвычайной ситуации специально утвержденным планом предусмотрены 29 медицинских организаций инфекционного профиля, в том числе 28 инфекционных отделений, в которые будут направляться для госпитализации больные с опасными инфекционными заболеваниями. С учетом этого весь медперсонал данных больниц прошел дополнительное обучение», - сообщила министр здравоохранения Анастасия ХУДЧЕНКО.
Куратор здравоохранения также подчеркнула, что в медучреждениях имеется достаточный запас средств защиты, лекарств и других расходных материалов.
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