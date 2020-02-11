309 рублей за маску

Коронавирус бушует на планете уже достаточно долго, чтобы Россия и её Дальний Восток, в частности, смогли основательно подготовиться к нему и закрыть все слабые места. Но нет…

Нервная обстановка вокруг «вируса-убийцы» 2019-nCoV, жертвами которого уже стали более шестисот наших соседей из Поднебесной, продолжает накалятся . И хотя официально зараженных в России, кроме пары китайских туристов, слава богу, нет, эпидемия страха налицо.

Между тем, по данным ВОЗ, от «традиционного» гриппа ежегодно погибает от 300 до 650 тысяч жителей планеты. Так, может, опасность нового коронавируса сильно преувеличена?

Китайцев - в Дом культуры…

С 1 февраля приостановлено авиасообщение с КНР. Со 2 февраля временно запрещен въезд в Россию китайских туристов. МВД приостановило выдачу гражданам Китая разрешений на работу, а МИД не оформляет им рабочие визы. Автомобильное движение на границе с КНР ограничено.

В Октябрьском, Хасанском и Пограничном районах в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции введен режим ЧС. Ввели режим ЧС и в Артеме, где располагается международный аэропорт Владивостока. Из-за двух китайцев, прибывших из Южной Кореи. Но где гарантия, что вирус-убийцу не завезут к нам приезжие из других стран?

Сдерживать проникновение инфекции планируется с помощью изоляционных пунктов для приема граждан КНР, имеющих вид на жительство или работающих в Приморье. Карантинные пункты – несколько коек в Домах культуры (?) и подобных учреждениях – открыты в Артемовском городском округе, Пограничном и Октябрьском районах.

Продолжительность инкубационного периода заболевания, вызванного новым коронавирусом, - до двух недель. Именно столько времени китайские граждане будут находиться в изоляции под наблюдением врачей.

Согласно рекомендациям ВОЗ, такой карантин ограниченно годен для сдерживания инфекций вроде атипичной пневмонии (SARS) или ближневосточного респираторного синдрома (MERS), которые отличаются от новой коронавирусной инфекции тем, что их не передают бессимптомные носители. А поскольку в случае с коронавирусом 2019-nCoV такое заражение, по всей видимости, возможно, эти меры контроля могут оказаться неэффективными. Если же эпидемия распространится на несколько стран, то они окажутся совсем неэф-

фективными, и придется вводить на границе и в аэропортах скрининг для всех прибывающих. Но он, как показывают исследования, все равно не защищает от проникновения носителей вируса.

…своих – в «зеленый коридор»

С 1 февраля в Приморье началась эвакуация граждан России из КНР через автомобильные пункты пропуска Краскино, Полтавку и Пограничный. Только за один день было эвакуировано 58 человек. А за три дня, по данным правительства Приморского края, было эвакуировано порядка 150 человек.

Как сообщило ТУ Роспотребнадзора, все граждане, вернувшиеся в Россию, прошли медицинский осмотр, у них взяли необходимые пробы для исследований. Но непонятно, почему их отпустили домой, а не отправили на 14-дневный карантин. А вдруг коронавирус уже здесь, в Приморье?

«Мы готовы в случае необходимости развернуть дополнительно до 1000 коек в наших государственных медучреждениях. Кроме того, если потребуется, будут задействованы возможности Медцентра ДВФУ и других федеральных и ведомственных медучреждений», – заявил экс-министр здравоохранения края Виктор ФИСЕНКО.

Из краевых медучреждений эта роль отводится краевой клинической больнице №2 (бывшая больница рыбаков). Она рассчитана на 593 койки, и в ее составе имеется инфекционное отделение – несколько палат, включая изолированные боксы. А в случае эпидемии задействуют палаты и в остальных отделениях.

Ни вакцины, ни лекарств

На сайте Минздрава РФ приводятся симптомы нового заболевания: лихорадка, озноб, кашель, боли в горле и мышцах, проблемы с дыханием и поражение легких. Болезнь передается воздушно-капельным путем. Точно диагностировать вирус можно только при помощи дополнительных анализов. На ранних стадиях заболевание может не выдавать себя такими явными признаками, как кашель и высокая температура.

Вакцины от нового коронавируса на сегодняшний день нет. Лечение сводится к устранению симптоматики. Для излечения больного с легкой формой коронавируса требуется примерно неделя, для тяжелой формы – две недели.

И хотя Минздрав признает, что эффективных препаратов для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день не существует, предлагает в крайних случаях при подтвержденной инфекции такого рода использовать три средства: рибавирин, лопинавир + ритонавир и препараты интерферонов. Но помните: все они предназначены исключительно для лечения в стационарах и под контролем врача!

Ценовой маскарад

В условиях увеличения риска распространения нового коронавируса Роспотребнадзор советует использовать одноразовую медицинскую маску в качестве меры профилактики, когда вокруг вас люди.

Но не торопитесь бежать в аптеку. Во-первых, масок в аптеках вы, скорее всего, не найдете – их в миг расхватывают на фоне новостей о китайском «вирусе-убийце». Во-вторых, польза от такой меры защиты, как медицинская маска, научно не доказана.

На сайте Монастырёв.РФ из 42-х указанных наименований медицинских масок в наличии оказалась лишь одна. Это китайская анатомическая трехслойная маска с клапаном, черного цвета. По цене 309 рублей за штуку. Все остальные позиции были разобраны еще 1-2 февраля.

В региональной аптечной сети Аптека25 сообщили, что медицинских масок в наличии нет. Ни в аптеках, ни на складе.

Отыскать одноразовое изделие удалось в аптечной сети «Овита» - по цене 45 рублей за упаковку из трех штук. Но в аптечной сети предупредили, что маски очень быстро разбирают, и сейчас в наличии они есть только в трех аптеках.

А теперь о недостатках медицинских масок:

- Маска не закрывает глаза, а значит, для вирусов остается доступным один из наиболее любимых многими из них путей передачи.

- Маска не плотно прилегает к носу и рту, а значит, вирус по-прежнему может туда попасть.

- В маске слишком крупные поры, и мелкие капли могут проникнуть через маску. Правда, крупные, если человек чихнул прямо на вас, скорее всего, маска на некоторое время задержит.

- Маску очень неудобно носить правильно и в ней трудно дышать.

- Маску надо менять каждые 2-3 часа, или когда она становится влажной, иначе она сама превращаются в рассадник вирусов.

Таким образом, если вы не ведете прием больных в поликлинике, сами не кашляете и не чихаете, то маска вам, скорее всего, не нужна.

Обнадеживающая новость

ВОЗ впервые зафиксировала сокращение числа вновь заболевших коронавирусной инфекцией в Китае. Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Китае по итогам 5 февраля впервые со времени вспышки эпидемии сократилось по сравнению с предыдущим днем. Об этом 6 февраля заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майк РАЙАН. Правда, он при этом отметил, что говорить о том, что эпидемия прошла свой пик, пока рано. В провинции Хубэй, где находится город Ухань, локальный рост числа заболевших продолжился.

Дошло до президента

Региональные власти и контролирующие органы с большим опозданием (как и принято в системе «ручного управления») начали реагировать на ситуацию в аптечной системе и на овощном рынке. Хотелось бы надеяться, что прямое указание президента разобраться со спекулянтами, сказанное им на совещании правительства, заставит чиновников защитить интересы населения.

На совещании с членами правительства, которое состоялось в Кремле 5 февраля, одним из главных вопросов стал вопрос о ситуации с распространением коронавируса. В частности, президенту было доложено, что владельцы многих предприятий торговли и аптеки резко взвинтили цены на товары.

Владимир ПУТИН: «Лицензии надо отбирать у них, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, вот и всё, чтобы неповадно было в следующий раз...».

Напомним, что Приморье стало одним из первых регионов, в котором торговцы решили погреть руки на ситуации с коронавирусом. Аптечные сети начали резко повышать цены на медицинские маски, а также противовирусные препараты. Причем зафиксированы случаи, когда работники аптек просили прощения у покупателей, также возмущаясь политикой своих ушлых владельцев. Газета «Золотой Рог» написала о ситуации одной из первых, возмутившись молчанием кураторов региона и контролирующих структур, которые, видимо, просто не способны на самостоятельные решения без указания из Москвы.

К аптекарям присоединились и отдельные деятели овощного рынка. Цены на огурцы, помидоры, сладкий перец и ряд других позиций повысились в разы – до 900 руб. за килограмм. В частности, зафиксировано единомоментное резкое повышение цен на крупнейших оптовых базах. Прежде всего, речь идет о базах, расположенных в Уссурийске. То есть, речь, несомненно, идет о сговоре, который сейчас, правда, с заметным же опозданием, расследуется ФАС. Возможно, что после слов президента к делу подключится МВД (мошенничество и незаконное обогащение - налицо), да и ФСБ могло бы устроить свою проверку, так как действия проходимцев от торговли запросто могли бы спровоцировать народные волнения в регионах Дальнего Востока. Фамилии тех, кто решил нажиться на беде мирового масштаба, в принципе, известны.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ.

ВАЖНО

Что тогда делать, чтобы защититься от вируса?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует достаточно простые и универсальные меры, которые защищают от многих вирусов:

- Регулярно мойте руки с мылом и не меньше 20 секунд, тщательно промывая все участки, а затем вытирайте насухо. Если мыла под рукой нет, можно использовать антисептический гель.

- Не прикасайтесь руками к лицу, особенно носу, рту и глазам.

- Не приближайтесь к людям, которые чихают и кашляют, а также к тем, у кого высокая температура.

На фото: В условиях увеличения риска распространения нового коронавируса Роспотребнадзор советует использовать одноразовую медицинскую маску в качестве меры профилактики, когда вокруг вас люди. Но не торопитесь бежать в аптеку. Во-первых, масок в аптеках вы, скорее всего, не найдете, а во-вторых, польза от такой меры защиты, как медицинская маска, научно не доказана…

Фото из архива

Газета «Золотой Рог», Владивосток.