COVID в Приморье: "Без маски ни в автобус, ни в такси, ни в магазин человека не пускать"

Все силы административных комиссий и правоохранительных органов направлены на выполнение антикоронавирусной задачи

В Приморье наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер поручил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в субботу, 10 октября, на заседании оперштаба.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявлено 84 новых случая коронавирусной инфекции, нарастающим итогом 12 532 заболевших. При этом выздоровели за вчерашний день только 53 человека, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

«Инфекция среди населения есть, наблюдаем тенденцию ее роста. Сейчас нельзя допустить распространение COVID среди коллективов», – отметила руководитель ведомства Татьяна Детковская.

Олег Кожемяко подчеркнул, что по-прежнему зонами риска распространения коронавируса являются общественный транспорт и торговые точки. Именно этим объектам – особое внимание.

«Все силы административных комиссий, правоохранительных органов направьте туда – должно быть непреложным правилом: без маски ни в автобус, ни в такси, ни в электричку, ни в магазин человека не пускать. Сейчас нужно приложить все усилия для того, чтобы не возвращаться к ранее вводимым ограничениям», – заявил Губернатор.

Глава Приморья также поручил региональному минтрансу организовать контрольные группы для выявления нарушителей санитарных мер в электричках.

Фото Vlc.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.