COVID-19: За минувшие сутки еще у 70 человек в Приморье подтвержден коронавирус

Новых жертв инфекции не зарегистрировано, в общей сложности с болезнью в Приморье не справились 109 человек, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, за истекшие сутки в крае зарегистрировано 70 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала эпидемии заразились 10354 жителя Приморья.

Количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 55 человек – до 8685.

Проведены проверки на 2043 торговых точках, объектах общественного питания, общественном транспорте, такси, базах отдыха и пляжах. По итогам составлено 76 протоколов об административных правонарушениях, 52 протокола направлены в суд.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

Фото – Александр Сафронов (Правительство Примосркого края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.