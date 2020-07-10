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На борьбу с коронавирусом Приморье направило уже 6,4 миллиарда рублей
Борьба с заразой обходится региону в копеечку
О том, какие расходы краевого бюджета будут сокращены для дальнейшей борьбы с COVID-19, рассказала председатель Правительства Приморья Вера Щербина.
Как отметила замглавы региона, ущерб от пандемии коронавируса все еще показывает динамику, однако Приморье продолжает принимать меры для стабилизации ситуации – направлять деньги как на борьбу с инфекцией, так и на поддержку пострадавших отраслей экономики и граждан. На эти цели из краевого бюджета уже израсходовано почти 7 миллиардов рублей.
«Мы продолжаем работать в условиях пандемии, приходится принимать очень много нестандартных решений, вносить корректировки в нашу текущую жизнь. На борьбу с COVID уже потрачено 6,4 миллиарда рублей. Это и развертывание коек, и приобретение медоборудования, выплаты медицинским и социальным работникам, приобретение средств индивидуальной защиты и другие направления. Кроме того, это поддержка малого и среднего бизнеса в условиях, когда люди оказались один на один с проблемой и не имели никакого источника дохода. На все эти цели мы как раз и сконцентрировали все финансовые ресурсы», – отметила Вера Щербина, добавив, что 3,5 миллиарда на борьбу с COVID край получил из федерального бюджета, 2,9 миллиарда – собственные средства.
Председатель Правительства Приморья подчеркивает, что работа в текущей обстановке продолжается и, чтобы выполнить все обязательства социально-экономической направленности, необходимо пересмотреть часть расходов краевого бюджета.
«К сожалению, спад экономики до сих пор продолжается. Это не только те предприятия, которые приостановили свою деятельность, например, в сферах туризма, гостиничного бизнеса, логистики, но и другие отрасли, которые работали все это время. На сегодняшний день мы потеряли 5,4 миллиарда рублей, около 1 миллиарда из них приходится на муниципалитеты. Но бюджет должен быть сбалансирован, потому что брать на себя обязательства и не платить за них – это нарушение законодательства. Поэтому сейчас мы работаем над секвестированием», – сказала Вера Щербина.
Сокращение коснется только инвестиционных расходов, все социальные обязательства в бюджете будут предусмотрены, как и прежде, в полном объеме.
«Что касается сокращений, хочу всех успокоить – социальная сфера при этом никак не пострадает. Заработная плата, питание, медикаменты, социальные выплаты – все это останется в полном объеме. В настоящее время нами прекращены торги на объекты, по которым не успели подготовить проектно-сметную документацию, госэкспертизу. Прошлись и по текущим расходам, там, где это возможно. Например, с Правительства Приморского края сняли 10 миллионов рублей, с Законодательного Собрания – 3 миллиона рублей. Не будут приобретаться какие-то расходные материалы, где-то не будет ремонта. Такие сокращения никак не отразятся на обычных гражданах», – обозначила председатель Правительства края.
Отмечено, что на постоянной основе ведется работа с федеральным центром – регион уже получил несколько траншей как на сбалансированность бюджетов, так и на борьбу с COVID. В ближайшее время Приморье получит дополнительную финансовую поддержку, которая будет направлена на частичную компенсацию снижения доходов бюджета из-за коронавируса.
«Продолжаем мониторинг ситуации, работу с федеральным центром. Мы уже защитили все расчеты, ожидаем еще 925 миллионов рублей», – подчеркнула Вера Щербина.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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