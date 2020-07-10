Число заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае составило 4959 человек

55 новых случаев выявлено за прошедшие сутки, подавляющее большинство – во Владивостоке. Такие цифры приведены на заседании регионального оперативного штаба под председательством Губернатора Олега Кожемяко в пятницу, 10 июля, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, темп прироста заболевших остается на уровне 1,1%, 50 пациентов из числа тех, кто проходит лечение, находятся в тяжелом состоянии. За сутки скончался еще один человек – 39-летний мужчина, у которого болезнь протекала в крайне тяжелой форме.

«За сутки выписано 97 человек, общее количество выздоровевших составило 3509 пациентов», – уточнила глава ведомства.

Как подчеркнул Олег Кожемяко, основными «рычагами» нормализации эпидобстановки остаются административные комиссии.

«Лето в разгаре, и опасность распространения инфекции нарастает. Чтобы мы смогли с 15 июля начать детскую оздоровительную кампанию, открывать базы отдыха, нужно максимально сосредоточиться на выявлении и пресечении нарушений санитарных требований. В противном случае – мы вернемся к введению ограничений», – заявил Губернатор.

Отмечено, что только за последние сутки проверено более 880 торговых точек, более 1110 единиц общественного транспорта и такси, 28 баз отдыха и пляжей. По итогам проведения рейдовых мероприятий составлено 79 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)