Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае составило 4959 человек
10 Июля 2020, 13:20 | Приморье
55 новых случаев выявлено за прошедшие сутки, подавляющее большинство – во Владивостоке. Такие цифры приведены на заседании регионального оперативного штаба под председательством Губернатора Олега Кожемяко в пятницу, 10 июля, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, темп прироста заболевших остается на уровне 1,1%, 50 пациентов из числа тех, кто проходит лечение, находятся в тяжелом состоянии. За сутки скончался еще один человек – 39-летний мужчина, у которого болезнь протекала в крайне тяжелой форме.
«За сутки выписано 97 человек, общее количество выздоровевших составило 3509 пациентов», – уточнила глава ведомства.
Как подчеркнул Олег Кожемяко, основными «рычагами» нормализации эпидобстановки остаются административные комиссии.
«Лето в разгаре, и опасность распространения инфекции нарастает. Чтобы мы смогли с 15 июля начать детскую оздоровительную кампанию, открывать базы отдыха, нужно максимально сосредоточиться на выявлении и пресечении нарушений санитарных требований. В противном случае – мы вернемся к введению ограничений», – заявил Губернатор.
Отмечено, что только за последние сутки проверено более 880 торговых точек, более 1110 единиц общественного транспорта и такси, 28 баз отдыха и пляжей. По итогам проведения рейдовых мероприятий составлено 79 протоколов об административных правонарушениях.
Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Автор:
Теги: пандемия коронавирус диагноз
Новости партнеров
Новости тематики
- Число заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае составило 4959 человек
- Приморский край занимает третье место на Дальнем Востоке по смертности от COVID-19
- Число победивших COVID-19 за сутки превысило число заболевших в 2,5 раза
- Борьба с COVID-19 продолжается
- Олег Кожемяко: Обстановка по коронавирусу в Приморье требует нашего пристального внимания
- В Приморье выявили 65 случаев заболевания COVID-19 за последние сутки
- Темп прироста заболевших коронавирусом в Приморье снижается
- Уровень заболеваемости COVID-19 в Приморье почти в два раза ниже среднероссийского
- В Приморье число зараженных COVID-19 продолжает снижаться
- Новый инфекционный госпиталь на 100 коек открыли во Владивостоке
Новости раздела
- Число заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае составило 4959 человек
- Предпрофессиональные медицинские классы создадут на базе школ Приморья
- Приморский край занимает третье место на Дальнем Востоке по смертности от COVID-19
- Число победивших COVID-19 за сутки превысило число заболевших в 2,5 раза
- Чаще всего к алкоголизму приводят определенные формы социума
- Кабинет отказа от курения
- Борьба с COVID-19 продолжается
- Находка постепенно снимает ограничения
- Олег Кожемяко: Обстановка по коронавирусу в Приморье требует нашего пристального внимания
- В Приморье выявили 65 случаев заболевания COVID-19 за последние сутки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье нашли несколько десятков тонн золота
- Находка постепенно снимает ограничения
- В России хотят увеличить имущественный налоговый вычет на недвижимость
- Старшеклассники отныне будут учиться только по профилю
- Борьба с COVID-19 продолжается
- Владивосток поздравили музыкальным проектом
- Николай Стецко: "Мы фактически меняем культуру управления"
- Любимая женщина солнцепоклонника Гуменюка
- В Приморье выброшенные покрышки пошли в ход
- Прощание с протестом
Loading...