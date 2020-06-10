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Плановую госпитализацию в Приморье планируется начать с 29 июня

10 Июня 2020, 13:56 | Приморье

Плановая госпитализация больных, отмененная из-за эпидемии коронавируса, может начаться в Приморье с 29 июня. Об этом заявил Губернатор Олег Кожемяко в среду, 10 июня, после выступления с отчетом перед Законодательным Собранием края.

Губернатор подчеркнул, что дано поручение по ряду учреждений начать подготовку к плановой госпитализации.

«Все помещения должны быть продезинфицированы, сотрудники – обеспечены средствами индивидуальной защиты, протестированы», – обозначил он, добавив, что решение о возобновлении стоматологической помощи принимает федеральный центр.

По словам Олега Кожемяко, мера по отмене плановой госпитализации была вынужденной.

«Мы приостановили плановую госпитализацию, потому что, к сожалению, больничные очаги заражения коронавирусом довольно часты. Больной, поступая в медучреждение, даже с 2-3-дневным сроком сдачи анализов, может явиться носителем инфекции», – отметил он.

Глава Приморья напомнил, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности и постепенное его смягчение не означает, что санитарно-противоэпидемические меры не должны соблюдаться.

«Это ношение масок, перчаток, “социальная дистанция”, соблюдение санитарных норм на предприятиях и в общественных местах. За всем этим мы продолжим следить до тех пор, пока не увидим, что пандемия окончательно прошла», – заявил Губернатор.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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