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Плановую госпитализацию в Приморье планируется начать с 29 июня
Плановая госпитализация больных, отмененная из-за эпидемии коронавируса, может начаться в Приморье с 29 июня. Об этом заявил Губернатор Олег Кожемяко в среду, 10 июня, после выступления с отчетом перед Законодательным Собранием края.
Губернатор подчеркнул, что дано поручение по ряду учреждений начать подготовку к плановой госпитализации.
«Все помещения должны быть продезинфицированы, сотрудники – обеспечены средствами индивидуальной защиты, протестированы», – обозначил он, добавив, что решение о возобновлении стоматологической помощи принимает федеральный центр.
По словам Олега Кожемяко, мера по отмене плановой госпитализации была вынужденной.
«Мы приостановили плановую госпитализацию, потому что, к сожалению, больничные очаги заражения коронавирусом довольно часты. Больной, поступая в медучреждение, даже с 2-3-дневным сроком сдачи анализов, может явиться носителем инфекции», – отметил он.
Глава Приморья напомнил, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности и постепенное его смягчение не означает, что санитарно-противоэпидемические меры не должны соблюдаться.
«Это ношение масок, перчаток, “социальная дистанция”, соблюдение санитарных норм на предприятиях и в общественных местах. За всем этим мы продолжим следить до тех пор, пока не увидим, что пандемия окончательно прошла», – заявил Губернатор.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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