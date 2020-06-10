COVID-19: За сутки из госпиталей в Приморье выписано 85 человек

В территориальном управлении Роспотребнадзора подтвердили 52 новых случая заболевания COVID-19 за сутки

Еще 85 жителей Приморья, среди которых трое детей, выписаны из ковидных госпиталей за минувшие сутки. Общее число пациентов, победивших коронавирусную инфекцию в регионе, – 1 614 человек. Об этом сообщила зампред Правительства края – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

«Традиционно прирост дают города Владивосток и Находка. С начала эпидемии коронавирусом заразились 2 552 жителя края», – отметили в ведомстве.

Также сообщается еще об одном летальном исходе, 25-м по счету.

«Получено патологоанатомическое заключение о том, что причиной смерти 60-летнего мужчина стала новая коронавирусная инфекция. Болезнь протекала в тяжелой форме и усугубила ряд хронических заболеваний», – сообщили в минздраве Приморья.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.