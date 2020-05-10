COVID-19: С начала эпидемии диагноз "коронавирус" подтвердился у 856 жителей Приморья

В субботу, 9 мая, на территории региона зарегистрировано еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 856 жителей Приморья. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил Губернатор края Олег Кожемяко.

Как подчеркнул глава Приморья, прирост заболевших вновь составил около 5%.

«У нас с начала года заболевших 856, за сутки прирост составил 48 человек. Тяжелых – 71 пациентов, на аппарате искусственной вентиляции легких – 11 человек», – отметил Губернатор.

По его словам, на передовой сейчас трудятся тысячи медицинских работников. Только защитных костюмов ежедневно расходуется почти 4,5 тысячи штук. С начала эпидемии врачам и персоналу больниц удалось вылечить 193 человека. К сожалению, не смогли победить заболевание 10 приморцев.

Обследовано на коронавирус более 53 тысяч жителей региона, и только за прошедшие сутки – 1 990 человек.

«Могу сказать, что до 15 апреля мы обследовали всего около 300 человек. Сейчас мощности увеличили, причем весьма серьезно – в 6,5 раз. Это позволяет оперативно выявлять заболевание, локализовать вспышки», – обозначил глава региона.

Отметим, наибольшее количество заболевших зафиксировано во Владивостоке, Находке и Артеме.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.