Приостановлено оказание высокотехнологичной помощи жителям Приморья

Медицинские организации федерального уровня из-за коронавируса временно прекратили госпитализацию пациентов на оказание плановой высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП)

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, данная мера обусловлена сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

«Очень важно обезопасить граждан, у которых иммунитет ослаблен основным заболеванием, а некоторые еще имеют и ряд хронических заболеваний, от риска заражения коронавирусом», – отметили в минздраве.

Также коррективы внесены и в санаторно-курортное лечение детского населения. Деятельность этого направления в настоящее время приостановлена.

«Госпитализация пациентов в федеральные клиники на ВМП, а также направление детей для санаторно-курортного лечения будут возобновлены после стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и снятия карантинных ограничений», – сообщили в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что все пациенты, которые должны были быть направлены на лечение, будут дополнительно оповещены о возобновлении работы клиник и здравниц либо сотрудниками центров, либо специалистами министерства здравоохранения Приморья.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)