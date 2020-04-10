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Приостановлено оказание высокотехнологичной помощи жителям Приморья
10 Апреля 2020, 18:16 | Приморье
Медицинские организации федерального уровня из-за коронавируса временно прекратили госпитализацию пациентов на оказание плановой высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП)
Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, данная мера обусловлена сложной эпидемиологической ситуацией в стране.
«Очень важно обезопасить граждан, у которых иммунитет ослаблен основным заболеванием, а некоторые еще имеют и ряд хронических заболеваний, от риска заражения коронавирусом», – отметили в минздраве.
Также коррективы внесены и в санаторно-курортное лечение детского населения. Деятельность этого направления в настоящее время приостановлена.
«Госпитализация пациентов в федеральные клиники на ВМП, а также направление детей для санаторно-курортного лечения будут возобновлены после стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и снятия карантинных ограничений», – сообщили в ведомстве.
Специалисты подчеркнули, что все пациенты, которые должны были быть направлены на лечение, будут дополнительно оповещены о возобновлении работы клиник и здравниц либо сотрудниками центров, либо специалистами министерства здравоохранения Приморья.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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