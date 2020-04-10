Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Инфекционные госпитали для пациентов с коронавирусом откроют в трех городах Приморья
10 Апреля 2020, 17:54 | Приморье
Власти и здравоохранение Приморского края активно готовятся к массовому оказанию помощи населению по коронавирусу на случай ухудшений эпидобстановки. В ближайшее время госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также для тех, кто находился с ними в контакте или имеет схожую симптоматику, появятся сразу в трех городах края – Владивостоке, Находке и Уссурийске. О том, какие работы уже выполнены специалистами регионального минздрава и что еще предстоит сделать, доложили Губернатору Приморья Олегу Кожемяко в ходе заседания оперативного штабе по борьбе с коронавирусом в пятницу, 10 апреля.
Как сообщила врио заместителя председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко, с учетом эпидемиологической обстановки и согласно плану по борьбе с опасными инфекциями в крае развернуто 255 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией.
«Это 90 коек для лечения детей на базе детской инфекционной больнице при Владивостокской клинической больнице (ВКБ) №2, 100 коек в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы (ККБ) №2, 30 коек в ВКБ №1, которые принимают сейчас в качестве провизоров пациентов с пневмонией, 35 коек в Находкинской городской больнице», – отметила куратор здравоохранения, добавив, что параллельно ведется работа по подбору и подготовке специалистов.
По словам министра, указанный коечный фонд в полной мере соответствует требованиям к оснащению отделений для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
«Все задействованные отделения оснащены медицинским кислородом. В некоторых медицинских организациях, где идет развертывание допмест, завершается разводка медицинского газа и кислорода. На это мы направили в том числе и федеральное финансирование, которое было выделено Приморскому краю для борьбы с инфекцией. Средства ушли Уссурийской горбольнице и Владивостокской клинической больнице №4, где дополнительные койки будут разворачиваться на следующем этапе», – сообщила Анастасия Худченко.
Она подчеркнула, что в настоящее время в Приморье развернуто всего 255 коек, 65 из которых – за минувшие сутки. Всего к 28 апреля планируется организовать 948.
«К 13 апреля у нас будут развернуто 50% от коечного фонда, задействованных в лечении больных с COVID, – за счет добавления дополнительных коек в краевой клинической больнице №2. Именно это лечебное учреждение станет основным стратегическим медицинским объектом на ближайший период», – обозначила министр.
По плану оперативного штаба, пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» будут получать лечение в новом корпусе, который откроется к понедельнику. А в корпусе инфекционного отделения будет развернут, так называемый, провизорный госпиталь. В нем будут находится исключительно пациенты с подозрением на коронавирус – люди, прибывшие из очагов или бывшие в контакте с зараженными, и имеющие клиническую симптоматику, но не имеющие еще подтверждения диагноза.
В созданные госпитали будет направлено 563 аппарата ИВЛ. Ожидается поставка еще 258 единиц.
Автор:
Теги: коронавирус covid госпиталь
Новости партнеров
Новости тематики
- Инфекционные госпитали для пациентов с коронавирусом откроют в трех городах Приморья
- Почти 250 тысяч защитных костюмов и около 1,4 млн масок поставят в Приморье
- 950 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией будут подготовлены в Приморье
- Рост числа заболевших пневмонией отмечается в Приморье
- Четыре новых случая коронавирусной инфекции подтверждены в Приморье
- Тысячу термометров передали образовательным учреждениям Приморья
- В Приморье выявлено еще три новых случая заболевания коронавирусом
- Более 100 млн рублей обещают направить на доплату медикам Приморья за борьбу с коронавирусом
- Прибывающие из-за границы жители Приморья могут выбрать самоизоляцию дома или в обсерваторе
- С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков
Новости раздела
- Инфекционные госпитали для пациентов с коронавирусом откроют в трех городах Приморья
- Почти 250 тысяч защитных костюмов и около 1,4 млн масок поставят в Приморье
- Во Владивостоке Морское и Лесное кладбища обработают от клещей
- Общественный транспорт Владивостока обязан выходить на линию только с отметкой о дезинфекции
- 950 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией будут подготовлены в Приморье
- Рост числа заболевших пневмонией отмечается в Приморье
- Четыре новых случая коронавирусной инфекции подтверждены в Приморье
- Тысячу термометров передали образовательным учреждениям Приморья
- В Приморье выявлено еще три новых случая заболевания коронавирусом
- Более 100 млн рублей обещают направить на доплату медикам Приморья за борьбу с коронавирусом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Родители школьников Владивостока умоляют губернатора вмешаться
- Учеников 1-8-х классов отправят на летние каникулы раньше срока
- Врач назвал единственный эффективный способ профилактики covid-19
- Противовирусная обработка пассажирского подвижного состава ведется на Дальневосточной железной дороге
- В Приморье определен список предприятий, которые продолжат работу в условиях эпидемии
- Инвестиционный авангард
- Весь транспорт в Приморье заставят проходить санобработку
- Оператор сотовой связи бесплатно увеличил скорость домашнего интернета в Приморье
- "Аэрофлот" отменяет половину рейсов из Владивостока в Москву
- Президенту предложено выплатить россиянам по 50 тысяч рублей
Loading...