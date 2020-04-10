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Инфекционные госпитали для пациентов с коронавирусом откроют в трех городах Приморья

10 Апреля 2020, 17:54 | Приморье
Власти и здравоохранение Приморского края активно готовятся к массовому оказанию помощи населению по коронавирусу на случай ухудшений эпидобстановки. В ближайшее время госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также для тех, кто находился с ними в контакте или имеет схожую симптоматику, появятся сразу в трех городах края – Владивостоке, Находке и Уссурийске. О том, какие работы уже выполнены специалистами регионального минздрава и что еще предстоит сделать, доложили Губернатору Приморья Олегу Кожемяко в ходе заседания оперативного штабе по борьбе с коронавирусом в пятницу, 10 апреля.
 
Как сообщила врио заместителя председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко, с учетом эпидемиологической обстановки и согласно плану по борьбе с опасными инфекциями в крае развернуто 255 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией.
 
«Это 90 коек для лечения детей на базе детской инфекционной больнице при Владивостокской клинической больнице (ВКБ) №2, 100 коек в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы (ККБ) №2, 30 коек в ВКБ №1, которые принимают сейчас в качестве провизоров пациентов с пневмонией, 35 коек в Находкинской городской больнице», – отметила куратор здравоохранения, добавив, что параллельно ведется работа по подбору и подготовке специалистов.
 
По словам министра, указанный коечный фонд в полной мере соответствует требованиям к оснащению отделений для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
 
«Все задействованные отделения оснащены медицинским кислородом. В некоторых медицинских организациях, где идет развертывание допмест, завершается разводка медицинского газа и кислорода. На это мы направили в том числе и федеральное финансирование, которое было выделено Приморскому краю для борьбы с инфекцией. Средства ушли Уссурийской горбольнице и Владивостокской клинической больнице №4, где дополнительные койки будут разворачиваться на следующем этапе», – сообщила Анастасия Худченко.
 
Она подчеркнула, что в настоящее время в Приморье развернуто всего 255 коек, 65 из которых – за минувшие сутки. Всего к 28 апреля планируется организовать 948.
 
«К 13 апреля у нас будут развернуто 50% от коечного фонда, задействованных в лечении больных с COVID, – за счет добавления дополнительных коек в краевой клинической больнице №2. Именно это лечебное учреждение станет основным стратегическим медицинским объектом на ближайший период», – обозначила министр.
 
По плану оперативного штаба, пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» будут получать лечение в новом корпусе, который откроется к понедельнику.  А в корпусе инфекционного отделения будет развернут, так называемый, провизорный госпиталь. В нем будут находится исключительно пациенты с подозрением на коронавирус – люди, прибывшие из очагов или бывшие в контакте с зараженными, и имеющие клиническую симптоматику, но не имеющие еще подтверждения диагноза.
 
В созданные госпитали будет направлено 563 аппарата ИВЛ. Ожидается поставка еще 258 единиц.
 

 

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Теги: коронавирус  covid  госпиталь 



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