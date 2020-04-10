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Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink

10 Апреля 2020, 18:20 | Приморье
Цифровой видеосервис Wink совместно c крупнейшей международной сетью фитнес-клубов UFC GYM запустили серию бесплатных онлайн-тренировок для занятий спортом в домашних условиях. Все упражнения подобраны так, что их можно выполнять в любом возрасте и с любым уровнем подготовки: от новичков до людей, участвующих в соревнованиях.
 
Для всех, кто находится в самоизоляции предусмотрено несколько видов тренировок. Начинать день Wink и UFC GYM предлагают с занятия «Утреннее пробуждение». Всего 10 минут суставной разминки помогут привести себя в тонус, взбодриться и зарядиться позитивом на весь день.
 
Тем, кто только планирует начать заниматься спортом, подойдет функциональная тренировка для начинающих. Упражнения направлены на развитие основных групп мышц и работу с собственным весом, поэтому специального снаряжения для занятий не потребуется.
 
Для опытных атлетов подойдут силовые тренировки. Занятия с гантелями и функциональные тренировки, направленные на развитие всех мышц тела. Если под рукой нет гантелей, в ролике тренер расскажет, чем их можно заменить. Также в домашних условиях доступна ударная тренировка «Бой с тенью», направленная на изучение и усвоение технических элементов боя без реального партнера по спаррингу.
 
Для подготовки к занятиям предусмотрена 10-минутная комплексная онлайн-разминка, которая разогреет мышцы и подготовит тело к любой физической нагрузке.
 
«Наша миссия — поддерживать людей. Каждый из нас ежедневно борется с множеством трудностей, особенно в режиме самоизоляции. Лень, отсутствие дисциплины и мотивации, тревожность, увеличение времени в экранах телефонов и компьютеров — все это не добавляет здоровья. Именно поэтому мы создали онлайн-тренировки. Это простой способ сменить фокус с негативной повестки на работу над собой и своим здоровьем. 15–30 минут ежедневно помогут оставаться в тонусе и дадут силы, чтобы переждать это непростое время. Поддерживайте себя, близких и друзей, занимайтесь спортом!» — отметил руководитель проекта UFC GYM в России Игорь Рыжов.
 
Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (всего 25 000 позиций).
 
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
 

 

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Теги: карантин  коронавирус  Ростелеком 



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