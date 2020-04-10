Почти 250 тысяч защитных костюмов и около 1,4 млн масок поставят в Приморье

К 13 апреля в Приморском крае должно быть развернуто дополнительных 405 коек для пациентов с коронавирусом

Губернатор края Олег Кожемяко в пятницу, 10 апреля, проверил, как учреждения здравоохранения выполняют план Минздрава России по развертыванию коек для пациентов с коронавирусом.

Олег Кожемяко посетил краевую клиническую больницу №2. Здесь в специальном блоке находятся под наблюдением врачей первые пациенты с коронавирусной инфекцией. На данный момент в больнице развернуто 100 коек, есть необходимое оборудование, аппараты ИВЛ, кислород.

Как сообщила врио заместителя председателя правительства – министр здравоохранения края Анастасия Худченко, в настоящее время потребность в медицинских масках в больницах и поликлиниках Приморья удовлетворена.

«Мы получили очередную партию масок – это порядка 600 тысяч, поставка которых сейчас началась во все медицинские организации. Еще готовится аукцион более чем на 800 тысяч масок. Сейчас имеется запас средств защиты на 1,5-2 месяца работы», – сказала куратор здравоохранения.

Олег Кожемяко подчеркнул, что очередная поставка спецкостюмов ожидается к концу следующей недели.

«В пятницу в Приморский край поступит почти 250 тысяч защитных костюмов. Мы обеспечим ими всех, кто работает с пациентами, в том числе находящиеся на карантине. Кроме того, Минпромторг России уже передал первую партию ИВЛ – 36 аппаратов», – заявил глава Приморья.

Также Губернатор провел селекторное совещание с главными врачами лечебных учреждений Владивостока, Находки и Уссурийска. Олег Кожемяко подчеркнул, что согласно плану министерства здравоохранения России, к 13 апреля в Приморском крае должно быть развернуто 405 коек.

«Эта работу необходимо вести постоянно, том числе в выходные дни», – обозначил глава Приморья.

Напомним, по данным на 10 апреля, в регионе зарегистрировано 20 лабораторно подтвержденных случая COVID-2019. Все взрослые пациенты госпитализированы в инфекционный госпиталь ККБ №1, дети – находятся в медицинском обсерваторе инфекционного отделения ВКБ №2 . В региональном минздраве подчеркнули, что им оказывается необходимое лечение.

«С установленными контактными лицами продолжается работа, медики, специалисты регионального управления Роспотребнадзора отрабатывают все цепочки контактов, которые возможно установить», – подчеркнули в ведомстве.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)