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Почти 250 тысяч защитных костюмов и около 1,4 млн масок поставят в Приморье

10 Апреля 2020, 14:25 | Приморье
К 13 апреля в Приморском крае должно быть развернуто дополнительных 405 коек для пациентов с коронавирусом
 
Губернатор края Олег Кожемяко в пятницу, 10 апреля, проверил, как учреждения здравоохранения выполняют план Минздрава России по развертыванию коек для пациентов с коронавирусом.
 
Олег Кожемяко посетил краевую клиническую больницу №2. Здесь в специальном блоке находятся под наблюдением врачей первые пациенты с коронавирусной инфекцией. На данный момент в больнице развернуто 100 коек, есть необходимое оборудование, аппараты ИВЛ, кислород.
 
Как сообщила врио заместителя председателя правительства – министр здравоохранения края Анастасия Худченко, в настоящее время потребность в медицинских масках в больницах и поликлиниках Приморья удовлетворена.
 
«Мы получили очередную партию масок – это порядка 600 тысяч, поставка которых сейчас началась во все медицинские организации. Еще готовится аукцион более чем на 800 тысяч масок. Сейчас имеется запас средств защиты на 1,5-2 месяца работы», – сказала куратор здравоохранения.
 
Олег Кожемяко подчеркнул, что очередная поставка спецкостюмов ожидается к концу следующей недели.  
 
«В пятницу в Приморский край поступит почти 250 тысяч защитных костюмов. Мы обеспечим ими всех, кто работает с пациентами, в том числе находящиеся на карантине. Кроме того, Минпромторг России уже передал первую партию ИВЛ – 36 аппаратов», – заявил глава Приморья.
 
Также Губернатор провел селекторное совещание с главными врачами лечебных учреждений Владивостока, Находки и Уссурийска. Олег Кожемяко подчеркнул, что согласно плану министерства здравоохранения России, к 13 апреля в Приморском крае должно быть развернуто 405 коек.
 
«Эта работу необходимо вести постоянно, том числе в выходные дни», – обозначил глава Приморья.
 
Напомним, по данным на 10 апреля, в регионе зарегистрировано 20 лабораторно подтвержденных случая COVID-2019. Все взрослые пациенты госпитализированы в инфекционный госпиталь ККБ №1, дети – находятся в медицинском обсерваторе инфекционного отделения ВКБ №2 . В региональном минздраве подчеркнули, что им оказывается необходимое лечение.
 
«С установленными контактными лицами продолжается работа, медики, специалисты регионального управления Роспотребнадзора отрабатывают все цепочки контактов, которые возможно установить», – подчеркнули в ведомстве.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 
 
 
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Теги: коронавирус  защитные костюмы  кожемяко 



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