Во Владивостоке Морское и Лесное кладбища обработают от клещей

Жителям и гостям Владивостока запрещено посещать указанные места в это время

В понедельник, 13 апреля, во Владивостоке стартуют мероприятия по акарицидной обработке территорий. По заказу городской администрации подрядная организация проведёт обработку набережной ДВФУ, кладбищ Лесное и Морское. Завершат все работы 24 апреля.

«В течение двух недель обработка одновременно будет вестись на Лесном и Морском кладбищах и в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ. Жителям и гостям Владивостока запрещено посещать указанные места в это время», - пояснили в городском управлении дорог и благоустройства.

Акарицидной обработкой против клещей и крыс во Владивостоке в этом году займётся компания «Карбофос», которая выиграла соответствующий аукцион. Ей необходимо обработать более 400 тысяч квадратных метров ландшафтно-парковой зоны ДВФУ, около 900 тысяч квадратных метров Лесного кладбища и более одного миллиона квадратных метров территории Морского кладбища.

Фото из архива