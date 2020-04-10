Общественный транспорт Владивостока обязан выходить на линию только с отметкой о дезинфекции

В условиях распространения коронавирусной инфекции все автобусы, трамваи, троллейбусы, вагоны фуникулера и морской транспорт должны проходить ежедневную обработку специальными дезинфекционными средствами

Работу сразу трех автопредприятий Владивостока проверила межведомственная комиссия. В ее состав вошли представители управления транспорта администрации города, ГИБДД, городской прокуратуры и Центра эпидемиологии. Задачей проверяющих было выяснить, как в компаниях проходит обязательная ежедневная дезинфекция транспортных средств.

«Для этого предприятия могут привлекать своих специалистов, а также сторонние организации, специализирующиеся на таких видах работ, - пояснил начальник управления Александр Иванов. – Это может быть краевая ветеринарная служба или краевой центр эпидемиологии, например. В любом случае отметка о проделанной работе обязательно проставляется в специальный журнал, путевой лист, а также вносится в электронную базу, которая доступна сотрудникам ГИБДД. В случае если в базе нет отметки о проведенной дезинфекции, транспортное средство снимается с линии».

В управлении подчеркнули, что без соответствующей отметки в путевом листе транспорт не может выйти на маршрут. Отметку производит специально назначенный сотрудник в каждой компании.

По данным на 9 апреля, все автотранспортные предприятия Владивостока, ОАО «Электрический транспорт» и морской прибрежный транспорт работают с соблюдением необходимых требований.

Напомним, после введения в регионе режима повышенной готовности и системы самоизоляции пассажиропоток на общественном транспорте краевого центра упал более чем наполовину. При этом каждое транспортное средство, выходящее на линию, проходит ежедневную процедуру дезинфекции, а также несколько санитарных обработок в течение дня.

Фото – управление транспорта администрации г. Владивостока