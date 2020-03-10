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Через Приморье идет эвакуация россиян из Китая

10 Марта 2020, 15:40 | Приморье
В Приморье продолжается эвакуация граждан России, решивших покинуть Китай из-за угрозы распространения коронавируса. Всего с начала эвакуационных мероприятий в страну через краевые автомобильные пункты пропуска вернулись 300 россиян.
 
По словам специалистов агентства международного сотрудничества Приморского края, за прошедшую неделю границу таким способом пересекли семь граждан РФ. Очередная эвакуация на пункте пропуска Пограничный пройдет в четверг, 12 марта. Желающих будут ждать на китайской стороне в 14.00 по местному времени.
 
Специалисты ведомства уточняют, что те граждане России, которые прибудут в Суйфэньхэ раньше дня эвакуации, могут воспользоваться гостиницей «Жунхуа» (Суйфэньхэ, телефон: (0453) 3997188, контактный телефон: 13945392643 – Антон).
 
В Правительстве Приморья продолжает работу «горячая линия»: +7 (914) 703-14-59.
 
 
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Теги: коронавирус  китай  эвакуация 



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