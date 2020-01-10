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По Приморью "гуляют" три вируса гриппа

10 Января 2020, 08:40 | Приморье

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу - главный совет медиков

Активность трех вирусов гриппа – H1N1, H3N2 и B – отмечена на территории Приморья. Вместе с тем эпидемиологическая ситуация в регионе остается в норме.
 
В краевом управлении Роспотребнадзора называют ситуацию ординарной.

«В настоящее время ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Приморье остается на уровне среднестатистических показателей предыдущих лет», – отмечают в ведомстве.

Подчеркнуто, что ситуация находится на еженедельном контроле специалистов.

«Обращения в лечебные учреждения Приморья с простудными заболеваниями регистрируются ежедневно. В основном – это ОРВИ, из числа вирусов не гриппозной этиологии. У больных выделяют парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы. Также превалирует грипп типа “В”», – сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Елена Аббасова.

Она отметила, что также с начала эпидсезона встречаются вирусы гриппа тип H1N1, H3N2, но значительно реже.

В минздраве Приморья напоминают, что при первых симптомах простудных заболеваний пациенту нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу.

Каковы симптомы гриппа?

Для гриппа характерно внезапное увеличение температуры тела до высоких значений, выраженная интоксикация, озноб, мышечные и головные боли, сухой кашель, слезотечение.

Наибольшему риску заболевания гриппом подвергаются маленькие дети, пожилые люди.

У больных гриппом часто наблюдаются обострения хронических заболеваний: бронхиальной астмы и хронического бронхита, сердечнососудистых заболеваний, заболеваний почек, нарушение обмена веществ и другие. Грипп отличается от других инфекций тяжелым течением, наличием осложнений, которые могут закончиться смертельным исходом.

Как защититься?

Очень важна профилактика ОРВИ и гриппа. Намного легче предотвратить заболевание, чем заниматься его лечением. Эффективность профилактики гриппа и ОРВИ будет достигнута при комбинации средств специфической и неспецифической защиты.

К специфической профилактике относится вакцинация. Вакцинация против гриппа проводится однократно и иммунитет сохраняется в течение года. Прививаться против гриппа лучше до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом, так как иммунитет формируется две недели.

К неспецифической профилактике относятся мероприятия, направленные на общее укрепление организма.

Что делать в случае заболевания?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции.

Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете. Как можно чаще мойте руки с мылом.

Что делать, если в семье кто-то заболел?

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом).

Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Чтобы не заболеть, необходимо:

– отправляясь на прогулку, одеваться по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;

– правильно питаться: включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С: цитрусовые, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, рыбу, мясо, сухофрукты;

– укреплять иммунитет: принимать витаминно-минеральные препараты, средства, стимулирующие иммунитет, интерфероны;

– применять индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски), особенно в общественных местах, применять противовирусные мази (оксолиновая мазь) для обработки носовых ходов;

– пить больше жидкости: воды, фруктовых и овощных соков;

– при планировании посещения общественных мест брать с собой медицинскую маску. Если в общественном месте чихают и кашляют, закрывать рот и нос медицинской маской или носовым платком – это поможет предотвратить инфицирование;

– регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить влажную уборку;

– в период подъема заболеваемости ОРВИ постараться избегать посещения мест массового скопления людей;

– больше гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой, закаляться;

– избегать стрессов, переутомления;

– при появлении больного в семье необходимо его изолировать.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
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Теги: грипп  профилактика  здоровье 



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