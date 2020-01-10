Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
По Приморью "гуляют" три вируса гриппа
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу - главный совет медиков
«В настоящее время ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Приморье остается на уровне среднестатистических показателей предыдущих лет», – отмечают в ведомстве.
Подчеркнуто, что ситуация находится на еженедельном контроле специалистов.
«Обращения в лечебные учреждения Приморья с простудными заболеваниями регистрируются ежедневно. В основном – это ОРВИ, из числа вирусов не гриппозной этиологии. У больных выделяют парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы. Также превалирует грипп типа “В”», – сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Елена Аббасова.
Она отметила, что также с начала эпидсезона встречаются вирусы гриппа тип H1N1, H3N2, но значительно реже.
В минздраве Приморья напоминают, что при первых симптомах простудных заболеваний пациенту нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу.
Каковы симптомы гриппа?
Для гриппа характерно внезапное увеличение температуры тела до высоких значений, выраженная интоксикация, озноб, мышечные и головные боли, сухой кашель, слезотечение.
Наибольшему риску заболевания гриппом подвергаются маленькие дети, пожилые люди.
У больных гриппом часто наблюдаются обострения хронических заболеваний: бронхиальной астмы и хронического бронхита, сердечнососудистых заболеваний, заболеваний почек, нарушение обмена веществ и другие. Грипп отличается от других инфекций тяжелым течением, наличием осложнений, которые могут закончиться смертельным исходом.
Как защититься?
Очень важна профилактика ОРВИ и гриппа. Намного легче предотвратить заболевание, чем заниматься его лечением. Эффективность профилактики гриппа и ОРВИ будет достигнута при комбинации средств специфической и неспецифической защиты.
К специфической профилактике относится вакцинация. Вакцинация против гриппа проводится однократно и иммунитет сохраняется в течение года. Прививаться против гриппа лучше до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом, так как иммунитет формируется две недели.
К неспецифической профилактике относятся мероприятия, направленные на общее укрепление организма.
Что делать в случае заболевания?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции.
Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете. Как можно чаще мойте руки с мылом.
Что делать, если в семье кто-то заболел?
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.
Чтобы не заболеть, необходимо:
– отправляясь на прогулку, одеваться по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;
– правильно питаться: включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С: цитрусовые, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, рыбу, мясо, сухофрукты;
– укреплять иммунитет: принимать витаминно-минеральные препараты, средства, стимулирующие иммунитет, интерфероны;
– применять индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски), особенно в общественных местах, применять противовирусные мази (оксолиновая мазь) для обработки носовых ходов;
– пить больше жидкости: воды, фруктовых и овощных соков;
– при планировании посещения общественных мест брать с собой медицинскую маску. Если в общественном месте чихают и кашляют, закрывать рот и нос медицинской маской или носовым платком – это поможет предотвратить инфицирование;
– регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить влажную уборку;
– в период подъема заболеваемости ОРВИ постараться избегать посещения мест массового скопления людей;
– больше гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой, закаляться;
– избегать стрессов, переутомления;
– при появлении больного в семье необходимо его изолировать.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- По Приморью "гуляют" три вируса гриппа
- Экстренная медпомощь жителям Приморья в новогодние праздники будет оказываться круглосуточно
- Медицину Владивостока слили
- Важно знать о себе всё
- Медицинский автопоезд "Здоровье": качественная диагностика по месту жительства
- Приморье становится центром высокотехнологичной медицины
- Многофункциональными кроватями оборудуют Детский онкогематологический центр в Приморье
- Быть здоровым: выбор за вами
- Вовремя найти и обезвредить
- Во Владивостокской клинической больнице №4 более 2700 человек прошли диспансеризацию
Новости раздела
- По Приморью "гуляют" три вируса гриппа
- Экстренная медпомощь жителям Приморья в новогодние праздники будет оказываться круглосуточно
- Медиков переводят в рабство
- На Новый год приморцы без медпомощи не останутся
- Современный УЗИ-аппарат - от Восточно-Уральского Терминала
- В главном госпитале ТОФ принято в эксплуатацию новейшее медицинское оборудование
- В Приморье на одну льготную аптеку стало больше
- В Приморье выбрали двух новых главврачей
- Скорая может не приехать
- Врачи разбегаются с Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России устанавливают новые светофоры с буквами "АУ"
- В Приморье опять спасают любителей подледной рыбалки
- Легче улететь: "Плоские тарифы" продлены на весь 2020 год
- Доллар по 75
- В Приморье виновники мусорного коллапса будут уволены по звонку
- РПЦ существенно изменила правила крещения детей
- В Хабаровском крае петроглифы Сикачи-Аляна получат федеральную поддержку
- Для Дальнего Востока создали еще одну госкорпорацию
- "То, что вы пишите здесь - в мире виртуальном, очень нужно мне и помогает в мире реальном"
- Составлен календарь вымирания профессий