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Предпрофессиональные медицинские классы создадут на базе школ Приморья

09 Июля 2020, 16:30 | Приморье

В Приморском крае приступили к реализации проекта «Медицинский класс в приморской школе». Инициатива направлена на углубленное изучение учащимися предметов естественнонаучного профиля, знакомство ребят с профессией врача, а также активное привлечение подростков к учебно-исследовательской и проектной деятельности,  сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Ранее в Приморье провели конкурс, по итогам которого отобрали школы для проекта. Как уточнили в краевом министерстве образования, учреждения оценивались по нескольким ключевым критериям. В частности, во внимание бралось кадровое обеспечение, анализировалось количество детей, которые в последние три года выбирали профильные предметы для сдачи ЕГЭ – это химия и биология, а также средний балл по результатам этих экзаменов.

Кроме того, смотрелось, насколько активно ученики заявившихся учреждений участвуют и насколько часто занимают призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников и в других мероприятиях и конкурсах регионального, национального и международного масштаба, связанных с демонстрацией навыков и умений по профильным предметам.

«Предпрофессиональные классы создадут на базе пяти школ, две из них располагаются во Владивостоке, еще по одной – в Уссурийске, Находке и Арсеньеве. На оснащение их необходимым оборудованием из бюджета выделят 70 миллионов рублей. Средства направят в рамках регионального проекта “Современная школа” национального проекта “Образование”», – уточнила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Примечательно, что учебный процесс школы, которые задействованы в проекте, станут выстраивать совместно с колледжами и вузами края, а также потенциальными работодателями. Таким образом, ребята смогут узнать о профессии врача не только в теории, но и на практике.

«Во многих регионах России, в том числе в Приморском крае, сегодня наблюдается острая нехватка кадров в сфере здравоохранения. Дети, которые желают работать в медицинской отрасли, к сожалению, не всегда могут конкурировать при поступлении в вузы. Предпрофессиональные классы помогут ребятам подготовиться лучше и сделать осознанный выбор при поступлении в колледж или университет. Кто-то поймет, что это не его и уйдет в другую отрасль, а кто-то, вероятно, сможет найти таким образом свое призвание или утвердиться в уже принятом решении», – подчеркнула Наталья Бондаренко.

Открытие предпрофессиональных медицинских классов поможет улучшить подготовку выпускников школ по предметам естественнонаучного профиля, отметила министр.

«В программы предпрофессионального образования кроме углубленного изучения профильных предметов будут включены практико-ориентированные курсы, направленные на знакомство старшеклассников с профессией. Поэтому выпускникам, наверняка, будет легче сдавать ЕГЭ, поступать и учиться. Для тех, кто решит связать свою жизнь со здравоохранением, медвуз станет к этому времени уже родным и понятным местом, а педагоги – хорошо знакомыми людьми», – заявила Наталья Бондаренко.

Министр также отметила, что в Приморье уделяется большое внимание ранней профориентации школьников. В частности, в 2020 году край вновь принимает участие в федеральном проекте «Билет в будущее», который реализуется совместно с оператором проекта – Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В 2019 году Приморье стало пятым среди российских регионов по исполнению проекта «Билет в будущее». В мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, приняли участие почти 10 тысяч школьников края. Лидером по охвату школьников стал Уссурийский городской округ. Кроме того, среди активистов – Арсеньев, Владивосток и Находка. Результатами порадовали также Михайловский, Надеждинский, Хасанский, Спасский и Партизанский районы, Спасск-Дальний и Ханкайский муниципальный округ.

«В 2020 году мы решили продолжить реализацию проекта, поскольку он позволяет школьникам узнать больше об интересных для них специальностях, а также помогает ответить на особенно волнующий многих выпускников вопрос: “Куда идти учиться после школы?”», – подытожила Наталья Бондаренко.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)



 

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Теги: медицинские классы  школы 



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