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Приморский край занимает третье место на Дальнем Востоке по смертности от COVID-19

09 Июля 2020, 13:15 | Приморье
Уровень летальности в Приморье от коронавируса составляет 1,13%, второе место занимает Еврейская автономная область – 1,33% и Забайкальский край – 1,26%. Данные о текущей работе по борьбе с COVID-19 озвучены на заседании регионального оперативного штаба под председательством Губернатора края Олега Кожемяко в четверг, 9 июля, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
 
Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, темп прироста заболевших продолжает снижаться и составляет уже 1,1%. За сутки коронавирус диагностировали еще у 55 приморцев (с нарастающим итогом – 4 904), скончался еще один пациент – мужчина 63 лет, болезнь у которого сопровождалась тяжелыми хроническими заболеваниями.
 
В краевом минздраве подчеркивают, что возраст заболевших COVID-19 приморцев – от 30 до 80 лет.
 
«В 30% случаев болезнь протекает в средней форме, у 10% – в тяжелой. В настоящее время из почти 1400 человек, проходящих лечение от коронавирусной инфекции, 48 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 586 пациентов – средняя степень болезни», – обозначили специалисты.
 
Олег Кожемяко акцентировал внимание глав муниципалитетов и ведомств на важности неукоснительного соблюдения жителями территорий санитарных норм.
 
«Ситуация остается сложной, несмотря на снижение числа заболевших. Мы не должны допускать попустительства в вопросах соблюдения требований Роспотребнадзора, поэтому работа административных комиссий должна быть эффективной», – заявил Губернатор.
 
Отметим, что за минувшие сутки в крае проверено более 900 торговых точек, более 1000 единиц общественного транспорта и такси, 18 баз отдыха. По итогам проведения рейдовых мероприятий составлено 82 протокола о правонарушениях, материалы направлены в суд.
 
Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.
 
Автор фото - Марина Божко
 

 

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Теги: коронавирус  covid-19 



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