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Высокотехнологичная медпомощь становится все более доступна
«Высокотехнологичная медицинская помощь – это помощь, которая использует новейшие методики, - объяснил Директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Они не являются растиражированными и не могут использоваться в каждой районной больнице.
Отличие Приморского края в том, что раньше такие технологии могли использовать только крупные федеральные центры. Прогресс не стоял на месте, и определенные вещи стали рутиной. Наши краевые больницы теперь активно подключаются к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по самым разным профилям. Почему это важно для Приморья? Мы, как столица Дальнего Востока, хотим оказывать максимальный спектр высокотехнологичной медпомощи. Чтобы не нужно было никого отправлять в другие регионы. Часть высокотехнологичной медицинской помощи оказывается по ОМС».
Напомним также, что такой вид медицинских услуг оказывают в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.
Как получить такую помощь
Решение о направлении пациента на ВМП принимает исключительно лечащий врач. Пациент направляется на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в том случае, когда другие методы лечения уже исчерпаны, и никаких противопоказаний у него нет. Он проходит необходимые обследования, которые назначает его врач и представляет копии паспорта, полиса, СНИЛС. Подготовкой медицинских документов занимается доктор. Представитель лечебного учреждения доставляет в департамент здравоохранения полный сформированный пакет, в случае необходимости оказания ВМП, не включенной в ОМС. Если речь идет о ВМП, включенной в ОМС, то непосредственно в принимающую медицинскую организацию. Если медицинские документы поступили в департамент здравоохранения Приморского края, то в течение 10 рабочих дней комиссия департамента по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, во главе с заместителем директора, рассматривает представленные документы и принимает одно из трех решений – направить на ВМП, отказать или направить на дообследование.
После того, как пациенту одобрили высокотехнологичную медицинскую помощь, в течение трех рабочих дней его медицинские документы размещаются в специализированной электронной системе на сайте Мин-здрава. Там на больного создается карта, талон с информацией о диагнозе и рекомендуемой принимающей медицинской организацией. К талону прикрепляют выписку из протокола решения комиссии. С этого момента человек вносится в лист ожидания, а когда очередь подходит, ему звонят.
Если говорить о высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, лист ожидания там почти отсутствует. Пациенты ждут непродолжительное время и госпитализируются. Если пациент нуждается в ВМП, которые постановлением Правительства РФ не включены в базовую программу ОМС, то его направляют в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, перечень которых ежегодно утверждается приказом Минздрава России. Такие лечебные учреждения расположены по всей территории Российской Федерации и должны быть доступны для жителей любого региона страны.
Дорогу льготнику оплатит соцстрах
В прошлом году, на онлайн-конференции с начальником отдела мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной помощи департамента здравоохранения Ириной НОВИЧИХИНОЙ обсудили, как пациентам добраться до места получения ВМП.
«Пациенты делятся на граждан, которые являются федеральными льготниками, и тех, кто таковыми не является, - объяснила Ирина Новичихина. - Для первой категории сотрудники департамента здравоохранения заполняют направление к месту лечения и талон №2. С этими документами пациент едет в приморское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, который должен оплатить ему дорогу туда и обратно.
Если гражданин федеральным льготником не является, он отправляется к месту лечения за свой счет. После получения ВМП и возвращения в родной регион, на основании выписки из федеральной клиники, он имеет право на компенсацию проезда. Публичные обязательства по обеспечению данного права переданы Приморскому краевому онкологическому диспансеру, Приморской краевой клинической больнице №1, Краевому клиническому центру специализированных видов медицинской помощи и Приморской детской краевой клинической туберкулезной больнице».
Планы на год
«На сегодняшний день высокотехнологичную медицинскую помощь по полису ОМС жители Приморского края могут получить в медицинских учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края. ВМП оказывают в 26 медучреждениях, расположенных на территории Приморья, еще 2 лечебных учреждения расположены за пределами нашего региона - это Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО «РЖД», Городская, и ООО «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр» в городе Нижний Тагил. Здесь можно получить высокотехнологичную медицинскую помощь, включенную в базовую программу ОМС, по следующим профилям: травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, акушерство и гинекология, ревматология, нейрохирургия, неонатология, офтальмология и другие. Всего по ОМС в 2019 году планируется выполнить более 8,5 тысяч высокотехнологичных операций», - сообщил Виктор Фисенко.
Виктор КУДИНОВ, фото автора.
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