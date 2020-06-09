Коронавирус расширяет географию заболевших в Приморье

COVID-19 зафиксирован уже в 32 муниципальных образованиях Приморья

За прошедшие сутки в Приморье выявлено 58 новых случаев COVID-19, расширилась география заболевших. Об этом доложили Губернатору края Олегу Кожемяко на заседании оперативного штаба во вторник, 9 июня.

Как доложила глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская, темп прироста составил 2,4%. Расширилась география заболевших – COVID-19 зафиксирован уже в 32 муниципальных образованиях Приморья.

«За истекшие сутки в крае зарегистрировано 58 случаев новой коронавирусной инфекции с нарастающим итогом 2 500 случаев», – обозначила главный санитарный врач Приморья.

Отмечается, что территориями, где выявлено наибольшее число заболевших, остаются Владивосток (1 255 случаев) и Находка (537 случаев). По числу заболевших на 100 тысяч населения абсолютным лидером остается Находка, где по-прежнему действует особый режим ограничений.

8 июня выздоровели еще 75 приморцев, с начала эпидемии – 1 529 человек. Почти 900 приморцев сегодня проходят лечение от коронавирусной инфекции, 36 из них находятся в тяжелом состоянии, включая 13 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Не смогла справиться с заболеванием 68-летняя жительница Приморья, которая поступила в госпиталь в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось.

«Пациентка была почти сразу переведена на аппарат ИВЛ, болезнь прогрессировала и протекала в тяжелой форме. Почти четверо суток в круглосуточном режиме врачи боролись за ее жизнь, однако болезнь не отступала», – сообщили в краевом минздраве, добавив, что скончавшаяся имела ряд сопутствующих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистого характера.

Таким образом, по состоянию на утро 9 июня скончались от COVID 24 человека.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

«Работа в этом направлении будет усилена. И в последующем соблюдение всех необходимых санитарных норм, в том числе на предприятиях, которые уже открыты, станет непреложным правилом для того, чтобы не возникали новые вспышки заболевания. Чтобы нам не пришлось вернуться к такой ситуации, когда целый населенный пункт может быть закрыт на карантин», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)