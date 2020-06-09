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Прогулки и пешие экскурсии малыми группами разрешили в Приморье
09 Июня 2020, 09:40 | Приморье
С субботы, 6 июня, в Приморье снят ряд ограничений
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Теги: экскурсии пандемия covid-19 коронавирус
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