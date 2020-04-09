950 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией будут подготовлены в Приморье

Медицинские работники уже проходят специальное обучение для лечения пациентов с коронавирусом

На базе учреждений здравоохранения Приморья на случай ухудшения эпидобстановки будет развернуто почти 950 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Губернатор края Олег Кожемяко посетил один из стационаров в Уссурийске в четверг, 9 апреля.

Инфекционный госпиталь развернут в Уссурийской центральной городской больнице. Здесь будет размещено 150 коек, установлено 53 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), закуплены все необходимые расходные материалы.

«Если стационар будет работать на полную мощность, то потребуется 26 врачей, 52 медсестры, консультанты. Медицинские работники уже проходят специальное обучение для лечения пациентов с коронавирусом», – сказал заместитель главного врача Станислав Закревский.

Олег Кожемяко подчеркнул, что в рамках комплексного плана Минздрава РФ к 28 апреля в лечебных учреждениях Приморского края должно быть развернуто почти 950 коек, установлено более 300 аппаратов ИВЛ. По мнению главы региона, это позволит локализовать эпидемию и обеспечить своевременное лечение.

«К понедельнику, 13 апреля, будет подготовлено 405 коек, оборудованных аппаратами ИВЛ, кислородом. Всего в крае более 650 таких аппаратов, также 208 ИВЛ нам отправит Минпромторг России», – обозначил Губернатор.

Такие же временные госпитали будут созданы в Находке и Владивостоке. После нормализации эпидемиологической обстановки лечебные учреждения будут работать в обычном режиме по своему профилю.

За выведенные из оборота койки в лечебных учреждениях мы будем оплачивать из краевого бюджета. Также Президентом принято решение доплачивать врачам, работающим с больными пациентами», – сообщил Олег Кожемяко.

Напомним, что накануне Владимир Путин заявил о выделении средств из федерального бюджета на доплату врачам, которые сейчас борются с эпидемией. Так, для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, это 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала доплата составит 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.

Дополнительные выплаты медикам, которые ежедневно помогают заболевшим коронавирусом уже выплачиваются из регионального бюджета.

Президент также поручил главам регионов существенно нарастить ресурсы и возможности медучреждений. По его словам, все вопросы по борьбе с коронавирусом нужно решать быстро и оперативно.