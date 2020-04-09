Рост числа заболевших пневмонией отмечается в Приморье

Несмотря на то, что люди болеют пневмонией каждый год, заболеваемость увеличилась в Приморье. Врачи рассказали, как распознать ее симптомы, чтобы вовремя получить необходимое лечение.

По информации министерства здравоохранения Приморского края, случаев пневмонии достаточно много – встречается и бактериальная, и вирусная пневмония. Каждый день поступает до 20 обращений от граждан, большинство из которых госпитализируется в специально перепрофилированные для лечения таких пациентов отделения Владивостокской клинической больницы №1, а также пульмонологическое отделение краевой клинической больницы №1.

Как подчеркнула заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, вместе с этим сегодня в регионе продолжаются мероприятия, направленные на усиление мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«С конца прошлой недели в Приморском крае развернуты дополнительные койко-места для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Это более 90 коек в Краевой клинической больнице №2 и столько же коек в детском инфекционном отделении Владивостокская клиническая больница №2», – отметила куратор здравоохранения.

Анастасия Худченко подчеркнула, что данные койки обеспечены аппаратами ИВЛ, подводкой кислорода или кислородными концентраторами.

«Данные отделения уже сейчас работают в режиме инфекционных стационаров, принимают пациентов с коронавирусной инфекцией и лиц с подозрением на данное заболевание, до получения ими положительного или отрицательного результата», – добавила министр.

В минздраве подчеркнули, что к 13 апреля будут развернуты дополнительные койки на базе городских больниц Находки и Уссурийска.

«Когда мы разворачиваем подразделение – мы обеспечиваем его аппаратами ИВЛ, кислородом в том или ином виде, и сразу же продумываем кадровые вопросы», – подчеркнули в ведомстве.

В связи с тем, что тема пневмонии остается также актуальной, врачи краевого центра медицинской профилактики Владивостокского клинико-диагностического центра дали жителям края советы, как распознать заболевание.

На ранней стадии болезнь часто напоминает простой грипп

Пневмония считается одним из самых серьезных заболеваний, однако на ранней стадии обнаружить болезнь очень сложно. Поэтому многие люди обращаются к врачам только тогда, когда болезнь требует долгого лечения.

При этом самостоятельное лечение пневмонии может только ухудшить положение. А на запущенных стадиях болезнь грозит даже летальным исходом.

Вопреки распространенному мнению, на ранней стадии пневмония далеко не всегда сопровождается кашлем или температурой. Однако ряд симптомов должен насторожить больного.

В первую очередь заразившийся чувствует сильный озноб даже при невысокой температуре, например, в 37 градусов. Также возникает чувство слабости, сонливости и вялости, кожа бледнеет, а дыхание затруднено.

Иногда пневмония может перерасти из ОРВИ, особенно в тех случаях, когда люди не лечатся, а пускают болезнь на самотек.

Важно! После окончания первой стадии наступает облегчение, но через некоторое время состояние больного серьезно ухудшается.

Для профилактики пневмонии врачи советуют больше двигаться, заниматься спортом, хотя бы домашней гимнастикой, принимать витамины, а также уделять больше внимания правильному питанию.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)