Сплошное расстройство

Какую доврачебную помощь можно оказать человеку при первых признаках пищевого отравления

Пищевое отравление – одно из наиболее частых расстройств здоровья. Неправильное лечение может привести к возникновению хронических заболеваний пищеварительной системы, поэтому при подозрении на отравление необходимо обратиться к врачу. Но о том, какую первую доврачебную помощь необходимо оказать человеку при первых признаках пищевого отравления, знает далеко не каждый. Об этом и многом другом - в материале газеты «Золотой Рог».

Простая процедура

Первые симптомы токсикоинфекции – тошнота, рвотные спазмы, колики и диарея. При их возникновении необходимо как можно быстрее очистить организм от источника отравления. Для этого нужно вызвать обильную рвоту или дать человеку слабительное. Если рвота уже началась, нужно давать пострадавшему пить больше жидкости, чтобы восполнить ее потерю, а также ускорить вымывание токсинов. Для промывания желудка используется чистая кипяченая вода или раствор из соды и йода. Эта простая процедура позволит пациенту уже в первые полчаса почувствовать себя лучше.

Важно помнить, что, если пустить процесс на самотек, рвотные позывы будут возникать периодически на протяжении нескольких часов, что усугубит состояние пострадавшего. При этом, в случае отравления едой маленького ребенка или беременной женщины, рвоту самостоятельно лучше не вызывать, и в обязательном порядке вызвать скорую медицинскую помощь. Использовать при отравлении клизму врачи не советуют: это не всегда эффективно и даже может навредить человеку.

Домашняя аптечка

Что касается медикаментозных средств, принимать в домашних условиях можно только те препараты, которые помогут снять интоксикацию, избавиться от источника заражения и защитить желудочно-кишечный тракт от воспаления.

Врачи советуют применять сорбенты, которые помогают связать и вывести токсины. Их нужно принять сразу при первых признаках отравления и повторить прием после рвоты. Препараты для восстановления водно-солевого баланса. Их принимают после каждого приступа рвоты или диареи, а также несколько раз в час в небольшом количестве в первые 2-3 дня. Обезболивающие помогут уменьшить боль в животе и снять мышечные спазмы.

Важно помнить: если отравление у человека сильное или у пострадавшего есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, необходимо обратиться за профессиональной медицинской помощью. Так, если рвота и диарея длительные, частые и не прекращаются, нужно срочно обращаться к врачу или вызывать скорую помощь. В случае с детьми промедление особенно опасно - обезвоживание детского организма происходит стремительно и грозит тяжелыми последствиями.

После исчезновения симптомов медики часто советуют пропить курс пробиотиков, которые помогут быстрее восстановить кишечную микрофлору.

Смертельная палочка

На сегодняшний день известно около 150 различных штаммов кишечной палочки. Большинство из них приносят пользу организму человека, например, предотвращают развитие патогенных микроорганизмов в кишечнике. Однако, есть и такие, которые вызывают тяжёлые пищевые отравления, опасные не только для здоровья, но и для жизни человека. При этом развитие симптоматической картины может быть очень схожим с симптомами пищевого отравления. Поэтому при любом подозрении на «непростое» отравление необходимо обратиться к врачу.

Основным признаком попадания кишечной палочки в желудочно-кишечный тракт является нарушение стула. Как правило, это сильная диарея, обильный водянистый стул с изменением его цвета до желтоватого с примесью слизи, после которого может возникнуть длительный запор, вздутие живота, повышенное газообразование, тошнота и обильная рвота зеленого цвета.

Температура, как правило, повышаться до критических цифр -39 - 40 градусов Цельсия. Появляются симптомы интоксикации организма: слабость, вялость, сонливость, потеря аппетита. При возникновении подобных состояний нужно незамедлительно обратиться в специальное медицинское учреждение за квалифицированной медицинской помощью, которая оказывается бесплатно в рамках реализации Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. Только специалист сможет выписать направление для сдачи необходимых анализов, подобрать правильное лечение и выбрать соответствующую диету.

«Первая доврачебная помощь - это целый ряд мероприятий, которые направлены на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего. До прибытия медицинских работников ее может оказать тот, кто находится рядом, или сам пострадавший. Главное - ни при каких обстоятельствах не впадать в панику, а действовать хладнокровно, четко и быстро», - объясняет заместитель главного врача по ГО и мобилизационной работе КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Олег СОРОКИН, и добавляет, что, если придерживаться простых рекомендаций по оказанию вневрачебной помощи, то в большинстве случаев помочь пострадавшему будет не так сложно, как кажется на первый взгляд.

На фото: В случае отравления едой маленького ребенка или беременной женщины, рвоту самостоятельно лучше не вызывать.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.