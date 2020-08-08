Всплеск covid-19 зафиксирован в четырех муниципалитетах Приморья

Врачи предупреждают, что уровень заболеваемости по-прежнему высокий

Число заболевших коронавирусом на утро 8 августа составило 7607. За последние сутки – 97 новых случаев. Врачи предупреждают, что уровень заболеваемости по-прежнему высокий.

Как сообщили в региональном оперштабе, за сутки обследовано 2835 человек, в 97 случаях выявлен коронавирус.

«За вчерашний день выписаны 50 человек, всего с начала эпидемии победили болезнь 5938 пациентов», – уточнили в ведомстве.

Специалисты еще раз обращают внимание на необходимость соблюдения масочного режима, «социальной дистанции», частого мытья рук.

Основные территории, где зафиксирован рост числа заболевших, – Партизанский, Хасанский районы, Октябрьский округ и Уссурийск.

Напомним, в Приморье возобновлена деятельность объектов торговли непродовольственными товарами без ограничения по площади торгового зала и вне зависимости от наличия отдельного входа. При этом владельцам таких объектов следует уведомить министерство промышленности и торговли Приморского края о готовности к возобновлению деятельности (в том числе на адрес электронной почты: [email protected]) по утвержденной им форме. Обязательно соблюдение санитарно-противоэпидемических требований.

Фото Александра ХИТРОВА.