Число победивших COVID-19 за сутки превысило число заболевших в 2,5 раза

За прошедшие сутки 138 жителей Приморья выздоровели от коронавируса. Темп прироста заболевших продолжает снижаться и составляет уже 1,2% Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба под председательством Губернатора края Олега Кожемяко в среду, 8 июля, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Как доложила главный санитарный врач по Приморскому краю Татьяна Детковская, всего выздоровели с начала эпидемии 3 273 пациента – 67,5% всех заболевших. Диагноз COVID-19 был диагностирован всего у 4849 жителей края, за последние сутки подтвердились 57 новых случаев.

«Более 80% случаев за сутки – во Владивостоке (22 человека), Находке и Уссурийске. Один человек скончался», – уточнила главный санитарный врач края, напомнив о необходимости соблюдения масочного режима, так как основной способ передачи вируса – воздушно-капельный.

Олег Кожемяко обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость проведения более масштабной работы по информированию населения об опасности коронавирусной инфекции и профилактике этого заболевания.

«Несмотря на тенденцию снижения уровня заболевания COVID-19, опасность распространения инфекции остается. Расслабляться ни в коем случае нельзя! Мы продолжаем принимать все меры по локализации ситуации – усиливаем работу административных комиссий, уделяем особое внимание транспорту, общественным местам, подъездам. К нарушителям необходимо принимать самые жесткие меры, потому что от их нерадивости может зависеть жизнь и здоровье других людей. Сегодня следует строжайшим образом следить за соблюдением режима повышенной готовности на территориях, для того, чтобы мы не отказались от планов по его послаблению», – поручил главам муниципалитетов Губернатор.

Отмечено, что только за минувшие сутки административные комиссии по краю проверили более 560 торговых точек, 640 единиц общественного транспорта и такси, 17 баз отдыха. Продезинфицировано более 7500 объектов.