COVID-19: 62 случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в Приморье за сутки

Всего с начала пандемии инфекцией заразились 2 375 человек. Об этом сообщили в региональном штабе по коронавирусу в воскресенье, 7 июня.



Как отмечают специалисты краевого Роспотребнадзора, в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 25 337 приморцев, 2 969 – живут в обсерваторах.



«Всего на COVID-19 в Приморье обследовали уже 110 085 человек», – уточнили в управлении.