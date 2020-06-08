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COVID-19: 62 случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в Приморье за сутки
Всего с начала пандемии инфекцией заразились 2 375 человек. Об этом сообщили в региональном штабе по коронавирусу в воскресенье, 7 июня.
Как отмечают специалисты краевого Роспотребнадзора, в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 25 337 приморцев, 2 969 – живут в обсерваторах.
«Всего на COVID-19 в Приморье обследовали уже 110 085 человек», – уточнили в управлении.
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