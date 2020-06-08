Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
COVID-19: Режим ограничений смягчают в Находке
В Находкинском городском округе с 6 июня разрешено постепенное снятие ограничительных мер, введенных ранее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Такое решение принято на заседании оперативного штаба под руководством Губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
Как значится в решении оперативного штаба, у жителей Находки теперь также есть возможность совершать пешие прогулки, заниматься физкультурой и спортом на улице группами не более двух человек с дистанцией между занимающимися не менее 5 метров. При этом обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, включая использование средств защиты органов дыхания.
Могут возобновить свою деятельность предприятия социально-бытового обслуживания, деятельность которых временно не ограничена Постановлением Губернатора от 18 марта 2020. Так, к нормальному рабочему циклу вернутся магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом, парикмахерские, салоны красоты – после проверки их административными комиссиями на готовность соблюдения санитарных норм.
Олег Кожемяко подчеркнул, что при этом важно сохранять пропускной режим в Находке из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.
«Надеюсь, что совместными усилиями врачей, местной администрации, жителей сделаем все, чтобы вернуться к нормальной жизни», – заявил глава Приморья.
Новости партнеров
Новости тематики
- COVID-19: Режим ограничений смягчают в Находке
- С начала эпидемии COVID заболели 2313 жителей Приморья
- Самому юному приморцу с COVID – 21 день от роду
- За сутки в Приморье зарегистрирован 51 новый случай коронавируса
- Приморцев будут бесплатно тестировать на антитела к COVID-19 по показаниям
- В Приморье от COVID-19 с начала эпидемии умер 21 человек
- В Приморье еще 63 пациента победили коронавирус
- Соблюдение санэпидрежима в Приморье контролируют ежедневно
- COVID-19: В Приморье за сутки 54 человека заболели, 82 – выздоровели
- COVID-19: Еще 54 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Приморье
Новости раздела
- COVID-19: Режим ограничений смягчают в Находке
- С начала эпидемии COVID заболели 2313 жителей Приморья
- Самому юному приморцу с COVID – 21 день от роду
- За сутки в Приморье зарегистрирован 51 новый случай коронавируса
- Приморцев будут бесплатно тестировать на антитела к COVID-19 по показаниям
- В Приморье от COVID-19 с начала эпидемии умер 21 человек
- В Приморье еще 63 пациента победили коронавирус
- Соблюдение санэпидрежима в Приморье контролируют ежедневно
- COVID-19: В Приморье за сутки 54 человека заболели, 82 – выздоровели
- COVID-19: Еще 54 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дальневосточники будут летать на своих
- Приморский бизнесмен готов хорошо вложиться в развитие уникального острова
- Что тянет Алексеева за язык
- ДНС потратила громадные деньги на новый завод в Приморье
- Находкинский угольный стивидор работает без крыши
- Во Владивостоке построят жилой комплекс с близким сердцу каждого приморца названием
- В Приморье начали подготовку к экологическому фестивалю "День Бикина"
- Крупную контрабанду леса пресекли на Хабаровской таможне
- В Находке возбудили уголовное дело по факту махинаций с деньгами дольщиков
- Прокурор поставил мусорщикам укол