COVID-19: Режим ограничений смягчают в Находке

В Находкинском городском округе с 6 июня разрешено постепенное снятие ограничительных мер, введенных ранее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Такое решение принято на заседании оперативного штаба под руководством Губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Как значится в решении оперативного штаба, у жителей Находки теперь также есть возможность совершать пешие прогулки, заниматься физкультурой и спортом на улице группами не более двух человек с дистанцией между занимающимися не менее 5 метров. При этом обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, включая использование средств защиты органов дыхания.

Могут возобновить свою деятельность предприятия социально-бытового обслуживания, деятельность которых временно не ограничена Постановлением Губернатора от 18 марта 2020. Так, к нормальному рабочему циклу вернутся магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом, парикмахерские, салоны красоты – после проверки их административными комиссиями на готовность соблюдения санитарных норм.

Олег Кожемяко подчеркнул, что при этом важно сохранять пропускной режим в Находке из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

«Надеюсь, что совместными усилиями врачей, местной администрации, жителей сделаем все, чтобы вернуться к нормальной жизни», – заявил глава Приморья.