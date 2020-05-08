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COVID-19: Находка учиться жить в закрытом режиме
Свободный проезд сохранился для сотрудников предприятий непрерывного цикла
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел рабочий день в Находке, где с 8 мая введены дополнительные ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции.
Решением оперативного штаба на въезде и выезде из города установлены блокпосты. Сотрудники ГИБДД проверяют документы у водителей и пассажиров каждого проезжающего автомобиля. Один блокпост установлен на трассе «Владивосток-Находка» в районе села Душкино. Второй – в районе перекрестка на микрорайон Врангель.
Как на практике реализуется решение оперативного штаба в первые часы работы блокпостов, проверил Олег Кожемяко. Свободный проезд в Находку сохранился для сотрудников предприятий непрерывного цикла. Как отметил Губернатор, благодаря масштабному информированию, системообразующие предприятия подготовились к введенным ограничениям.
«Люди едут со справками с места работы, паспортами. Многие с пониманием относятся к этим вынужденным мерам. Определенные неудобства, конечно, есть, но на другой чаше весов – человеческое здоровье, человеческие жизни. Поэтому сейчас важно не допустить повального распространения этой болезни», – подчеркнул глава Приморья.
Губернатор поручил главе Находки Борису Гладких организовать тотальную санитарную обработку общественных мест и жилого фонда. Административной комиссии поручено проконтролировать соблюдение запрета на работу крупных торговых центров, парикмахерских, салонов красоты, спортивных залов и других не входящих в перечень системообразующих предприятий объектов.
Фото – пресс-служба администрации Находкинского ГО
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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