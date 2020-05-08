Первые пациенты выписаны из крупнейшего COVID+ госпиталя на Дальнем Востоке

Сразу четыре пациента после лечения COVID-19 выписаны в пятницу, 8 мая, из инфекционного госпиталя, развернутого на базе Владивостокской клинической больницы №4 в Приморье. Всего 134 жителя региона успешно справились с коронавирусом с начала эпидемии.

Среди тех, кто победил новую вирусную инфекцию, – два студента Тихоокеанского государственного медицинского университета, врач одной из больниц Владивостока.

«Мы поздравляем первых наших пациентов, которые справились с коронавирусом и смогут отпраздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне дома в кругу своих близких», – отметила главный врач Владивостокской клинической больницы (ВКБ) №4 Елена Новицкая.

Она подчеркнула, что сейчас врачи, медицинские сестры и вся команда больницы находятся на передовой.

«О каждом медицинском работнике нашей больницы я могу сказать, что он герой нашего времени. Люди работают в физическом напряжении, с тяжелыми пациентами, у которых, кроме COVID-19, еще и сопутствующая патология: онкологические заболевания, сердечно-сосудистые, проблемы с эндокринной и дыхательной системой, просто пожилые люди. Кроме того, сейчас очень большое эмоциональное напряжение – и это, наверно, самое сложное», – отметила Елена Новицкая.

В медучреждении, где действует крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для пациентов с COVID-19, к этой выписке врачи шли поэтапно. Так, с 23 марта пульмонологическое отделение ВКБ №4 было перепрофилировано для приема пациентов с внебольничной пневмонией. Количество коек в отделении возросло с 30 до 200. Сюда направлялись больные из Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского районов. Для этого были проведены необходимые мероприятия по маршрутизации больных, развернуты отделения-дублеры: второе приемное и вторая реанимация. Несмотря на то, что с того времени в составе поступивших пациентов оказались трое COVID-положительных, благодаря тщательно спланированным эпидемиологическим мероприятиям, наличию средств индивидуальной защиты и высокому уровню подготовки сотрудников больницы удалось избежать инфицирования пациентов и медицинского персонала, контактировавших с ними.

После этого в рамках поручения Президента России Владимира Путина в кратчайшие сроки на базе «дальзаводской» больницы был развернут инфекционный госпиталь на 400 коек для оказания помощи пациентам с COVID-19. Начиная с 25 апреля, клиника начала принимать больных с коронавирусной инфекцией. В ней установлены дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы и концентраторы кислорода. Так же осуществлено подключение коек к кислороду и развернуто второе отделение реанимации и интенсивной терапии. Персонал прошел необходимое обучение и полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Для обеспечения эпидемиологического режима персонал медучреждения использует современные комбинезоны и другие средства защиты, которые поступили по поручению вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России.

Напомним, всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 763 жителям Приморья. За минувшие сутки, 7 мая, отмечено 36 новых случаев.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)