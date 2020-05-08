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COVID-19: Во Владивостоке усилили контроль за соблюдением режима самоизоляции

08 Мая 2020, 12:26 | Приморье
Жителям города необходимо соблюдать масочный режим, не покидать без необходимость свое место жительства
 
7 мая во Владивостоке составили 30 административных материалов о нарушении режима самоизоляции и провели около 400 профилактических бесед с горожанами. Совместные рейды во всех районах города ежедневно проводят сотрудники административных комиссий, МЧС и полиции.
 
По поручению главы города Олега Гуменюка во Владивостоке усилили контроль за соблюдением режима самоизоляции. Сегодня в разных районах города работают 11 административных комиссий. В первую очередь за соблюдением режима следят в парках, скверах, местах массового отдыха. Особое внимание уделяется работе организаций торговли и общественного транспорта.
 
«Всем горожанам необходимо соблюдать масочный режим. Это важная мера предосторожности в неблагоприятный период. Также организации должны регулярно проводить дезинфекцию. Сейчас за этим также усиленно следят в ходе рейдов», - отметили в управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.
 
По рекомендациям Роспотребнадзора и решению оперативного штаба Приморского края управляющие компании регулярно должны проводить дезинфекцию подъездов. Сейчас во Владивостоке за этим пристально следят специалисты управления содержания жилого фонда городской администрации. Так, 7 мая в краевом центре проверили около 30 многоквартирных домов, пять управляющих организаций привлекли к ответственности за нарушения.
 
Помимо этого, во Владивостоке регулярно проводят информирование населения с использованием средств громкой связи. Также по договоренности с предпринимателями на наружных экранах торговых центров начали транслировать видеоролики с правилами поведения во время режима самоизоляции.
 
Напомним, во Владивостоке сохраняется режим самоизоляции. Его цель – предупреждение распространения коронавируса. 
 
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Теги: коронавирус  самозоляция  covid-19 



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