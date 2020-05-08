COVID-19: Во Владивостоке усилили контроль за соблюдением режима самоизоляции

Жителям города необходимо соблюдать масочный режим, не покидать без необходимость свое место жительства

7 мая во Владивостоке составили 30 административных материалов о нарушении режима самоизоляции и провели около 400 профилактических бесед с горожанами. Совместные рейды во всех районах города ежедневно проводят сотрудники административных комиссий, МЧС и полиции.

По поручению главы города Олега Гуменюка во Владивостоке усилили контроль за соблюдением режима самоизоляции. Сегодня в разных районах города работают 11 административных комиссий. В первую очередь за соблюдением режима следят в парках, скверах, местах массового отдыха. Особое внимание уделяется работе организаций торговли и общественного транспорта.

«Всем горожанам необходимо соблюдать масочный режим. Это важная мера предосторожности в неблагоприятный период. Также организации должны регулярно проводить дезинфекцию. Сейчас за этим также усиленно следят в ходе рейдов», - отметили в управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

По рекомендациям Роспотребнадзора и решению оперативного штаба Приморского края управляющие компании регулярно должны проводить дезинфекцию подъездов. Сейчас во Владивостоке за этим пристально следят специалисты управления содержания жилого фонда городской администрации. Так, 7 мая в краевом центре проверили около 30 многоквартирных домов, пять управляющих организаций привлекли к ответственности за нарушения.

Помимо этого, во Владивостоке регулярно проводят информирование населения с использованием средств громкой связи. Также по договоренности с предпринимателями на наружных экранах торговых центров начали транслировать видеоролики с правилами поведения во время режима самоизоляции.

Напомним, во Владивостоке сохраняется режим самоизоляции. Его цель – предупреждение распространения коронавируса.